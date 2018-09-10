Маліновський розповів, про що попереджав Андрій Шевченко перед матчем зі Словаччиною
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Українська команда мала терпіти та не дати супернику зіграти у свою гру
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський подякував уболівальникам із фан-зони за підтримку у матчі другого туру Ліги націй проти збірної Словаччини.
За словами футболіста, команда чула підтримку уболівальників у фан-зоні, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
«Дякуємо їм. Поєдинок вийшов важким. На мій погляд, для початку осені поле було не у найкращому стані», - підкреслив він.
«Андрій Миколайович Шевченко попереджав нас, що потрібно терпіти, і що багато моментів не буде», - додав Маліновський.
Саме тому, за словами гравця, треба було відпрацювати, максимально витримати та не дати словакам можливості розігнатися, зіграти у свою гру.
«Найголовніше, що ми виграли два матчі та показали гідний футбол», - підсумував Руслан.
Нагадаємо, що Роман Яремчук зазначив, що тактичному плані українці повністю переграли словаків.