  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Маліновський розповів, про що попереджав Андрій Шевченко перед матчем зі Словаччиною

    • Розсилка
    Руслан Маліновський. Фото взяте з ФФУ - Маліновський розповів, про що попереджав Андрій Шевченко перед матчем зі Словаччиною
    Руслан Маліновський. Фото взяте з ФФУ

    Українська команда мала терпіти та не дати супернику зіграти у свою гру

    Півзахисник збірної України Руслан Маліновський подякував уболівальникам із фан-зони за підтримку у матчі другого туру Ліги націй проти збірної Словаччини.

    За словами футболіста, команда чула підтримку уболівальників у фан-зоні, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    «Дякуємо їм. Поєдинок вийшов важким. На мій погляд, для початку осені поле було не у найкращому стані», - підкреслив він.

    «Андрій Миколайович Шевченко попереджав нас, що потрібно терпіти, і що багато моментів не буде», - додав Маліновський.

    Саме тому, за словами гравця, треба було відпрацювати, максимально витримати та не дати словакам можливості розігнатися, зіграти у свою гру.

    «Найголовніше, що ми виграли два матчі та показали гідний футбол», - підсумував Руслан.

    Нагадаємо, що Роман Яремчук зазначив, що тактичному плані українці повністю переграли словаків.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Руслан Маліновський Ліга націй
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ