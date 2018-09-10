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    Роман Яремчук: У тактичному плані ми повністю переграли словаків

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    Роман Яремчук. Фото Павла Кубанова - Роман Яремчук: У тактичному плані ми повністю переграли словаків
    Роман Яремчук. Фото Павла Кубанова

    Нападник української команди визнав, що у цій грі було небагато моментів

    Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу національної команди над Словаччиною у другому турі Ліги націй (2:1).

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    «Андрій Миколайович Шевченко багато підказував під час матчу. Вважаю, що у тактичному плані ми повністю переграли суперника», - зазначив він після гри.

    «У словаків багато зірок. Гра ж була до забитого м'яча. І ми знали про це, головний тренер теж акцентував на цьому нашу увагу», - додав Яремчук.

    За словами футболіста, у команді знали, що у звітному матчі не буде так багато моментів, як було у поєдинку з Чехією.

    «Дякувати Богу, ми свій шанс використали та взяли три очки», - підсумував він.

    Нагадаємо, сам Андрій Шевченко визнав, що зі словаками потрібно було терпіти і не ризикувати.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко тренер Ліга націй
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