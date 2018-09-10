Роман Яремчук: У тактичному плані ми повністю переграли словаків



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Роман Яремчук. Фото Павла Кубанова

Нападник української команди визнав, що у цій грі було небагато моментів

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу національної команди над Словаччиною у другому турі Ліги націй (2:1).

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

«Андрій Миколайович Шевченко багато підказував під час матчу. Вважаю, що у тактичному плані ми повністю переграли суперника», - зазначив він після гри.

«У словаків багато зірок. Гра ж була до забитого м'яча. І ми знали про це, головний тренер теж акцентував на цьому нашу увагу», - додав Яремчук.

За словами футболіста, у команді знали, що у звітному матчі не буде так багато моментів, як було у поєдинку з Чехією.

«Дякувати Богу, ми свій шанс використали та взяли три очки», - підсумував він.

Нагадаємо, сам Андрій Шевченко визнав, що зі словаками потрібно було терпіти і не ризикувати.