Роман Яремчук: У тактичному плані ми повністю переграли словаків
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Нападник української команди визнав, що у цій грі було небагато моментів
Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу національної команди над Словаччиною у другому турі Ліги націй (2:1).
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
«Андрій Миколайович Шевченко багато підказував під час матчу. Вважаю, що у тактичному плані ми повністю переграли суперника», - зазначив він після гри.
«У словаків багато зірок. Гра ж була до забитого м'яча. І ми знали про це, головний тренер теж акцентував на цьому нашу увагу», - додав Яремчук.
За словами футболіста, у команді знали, що у звітному матчі не буде так багато моментів, як було у поєдинку з Чехією.
«Дякувати Богу, ми свій шанс використали та взяли три очки», - підсумував він.
Нагадаємо, сам Андрій Шевченко визнав, що зі словаками потрібно було терпіти і не ризикувати.