Малиновський забив другий м’яч в чемпіонаті Італії (відео)



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Руслан Малиновський Твіттер

Український півзахисник «Аталанти» забив у матчі проти «Болонії»

Півзахисник збірної України та «Аталанти» Руслан Малиновський забив другий м’яч в чемпіонаті Італії.

У виїзному матчі 16-го туру Серії А проти «Болонії» він сквитав на 60-й хвилині один гол – 1:2. Поєдинок з таким рахунком і закінчився.

Це вже другий гол українця в чемпіонаті Італії та третій у сезоні. Водночас це третя результативна дія Малиновського в трьох останніх матчах: два голи в матчах італійського чемпіонату та гольова передача в матчі Ліги чемпіонів проти «Шахтаря».

Малиновський перейшов до «Аталанти» в липні поточного року з бельгійського «Ґенка». Сума трансферу становить 15 мільйонів євро.