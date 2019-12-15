Малиновський забив другий м’яч в чемпіонаті Італії (відео)
Руслан Малиновський
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Український півзахисник «Аталанти» забив у матчі проти «Болонії»
Півзахисник збірної України та «Аталанти» Руслан Малиновський забив другий м’яч в чемпіонаті Італії.
У виїзному матчі 16-го туру Серії А проти «Болонії» він сквитав на 60-й хвилині один гол – 1:2. Поєдинок з таким рахунком і закінчився.
Це вже другий гол українця в чемпіонаті Італії та третій у сезоні. Водночас це третя результативна дія Малиновського в трьох останніх матчах: два голи в матчах італійського чемпіонату та гольова передача в матчі Ліги чемпіонів проти «Шахтаря».
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Малиновський перейшов до «Аталанти» в липні поточного року з бельгійського «Ґенка». Сума трансферу становить 15 мільйонів євро.