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    Малиновського вилучили в матчі проти «Сампдорії» (відео)

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    Руслан Малиновський - Малиновського вилучили в матчі проти «Сампдорії» (відео)
    Руслан Малиновський
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    Український півзахисник «Аталанти» залишив команду в меншості

    Українського півзахисника «Аталанти» Руслана Малиновського вилучили наприкінці виїзного матчу 12-го туру чемпіонату Італії проти «Сампдорії».

    На 74-й хвилині поєдинку гравець збірної України отримав друге попередження – зачепив ногою суперника. До того він уже отримав жовту картку на 51-й хвилині за аналогічне порушення.

    Поєдинок закінчився внічию – 0:0.

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