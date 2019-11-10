Малиновського вилучили в матчі проти «Сампдорії» (відео)
Руслан Малиновський
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Український півзахисник «Аталанти» залишив команду в меншості
Українського півзахисника «Аталанти» Руслана Малиновського вилучили наприкінці виїзного матчу 12-го туру чемпіонату Італії проти «Сампдорії».
На 74-й хвилині поєдинку гравець збірної України отримав друге попередження – зачепив ногою суперника. До того він уже отримав жовту картку на 51-й хвилині за аналогічне порушення.
Поєдинок закінчився внічию – 0:0.
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