«Мамо, ця перемога для тебе», - Ястремська розплакалася, роблячи переможну присвяту



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Даяна Ястремська виступала в Гуагіні з далеко нетенісними переживаннями Великий теніс України

Матір Даяни перенесла операцію на очах

У першому після перемоги на турнірі в Гуагіні (Таїланд) інтерв’ю українка Даяна Ястремська згадала про те, що її в ці дні турбувало найбільше.

«Я тут вперше, не очікувала, що зможу зайти так далеко, - сказала 18-річна одеситка. - Напередодні турніру у моєї матері була операція, тому мені було важко виступати тут. Але я довела собі, що зможу через це пройти. Присвячую перемогу на турнірі своїй мамі. Мамо. Ця перемога для тебе».

Ці слова Даяна Ястремська промовила зі сльозами на очах.

Про біду в родині розповів нещодавно батько тенісистки Олександр Ястремьский.

«Після матчу з Сереною Вільямс на Australian Open з нашою мамою стався нещасний випадок, - написав чоловік у себе в соцмережах. - Увечері, коли ми повернулися з «Мельбурн-арени», Марина, дістаючи пляшку з шампанським з сумки, розглядала її, і в цей момент пляшка вибухнула. Були нанесені дуже страшні пошкодження.



Відповідно ми викликаємо «швидку», приїжджаємо в лікарню. Це була одна з найстрашніших ночей у нашому житті. Йшлося про те, що Марина може остаточно втратити зір. Був стрес і у Даяни. Цієї ж ночі була скликана оперативна хірургічна бригада і оперативно була зроблена операція. Хлопці врятували очі, але ми поки не врятували зір. Око поки не бачить на 100%.



Тепер на кону стояла участь Даяни в наступних турнірах, це Гуагін, американська серія, так як Марина є її ментальним тренером. На її місце заступив я. Даяна хотіла знятися з цих турнірів і бути поруч з мамою. Але 21 числа, коли Марина більш-менш прийшла в себе, вона взяла Даяну за руку і сказала: «Даяночко, в нашому житті відбуваються різні страшні речі, але ти повинна летіти грати Гуагін і на Кубок Федерації».

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У першому після перемоги на турнірі в Гуагіні (Таїланд) інтерв’ю українка Даяна Ястремська згадала про те, що її в ці дні турбувало найбільше.

«Я тут вперше, не очікувала, що зможу зайти так далеко, - сказала 18-річна одеситка. - Напередодні турніру у моєї матері була операція, тому мені було важко виступати тут. Але я довела собі, що зможу через це пройти. Присвячую перемогу на турнірі своїй мамі. Мамо. Ця перемога для тебе».

Ці слова Даяна Ястремська промовила зі сльозами на очах.

Про біду в родині розповів нещодавно батько тенісистки Олександр Ястремьский:

«Після матчу з Сереною Вільямс на Australian Open з нашою мамою стався нещасний випадок, - написав чоловік у себе в соцмережах. - Увечері, коли ми повернулися з «Мельбурн-арени», Марина, дістаючи пляшку з шампанським з сумки, розглядала її, і в цей момент пляшка вибухнула. Були нанесені дуже страшні пошкодження.

Відповідно ми викликаємо «швидку», приїжджаємо в лікарню. Це була одна з найстрашніших ночей у нашому житті. Йшлося про те, що Марина може остаточно втратити зір. Був стрес і у Даяни. Цієї ж ночі була скликана оперативна хірургічна бригада і оперативно була зроблена операція. Хлопці врятували очі, але ми поки не врятували зір. Око поки не бачить на 100%.

Тепер на кону стояла участь Даяни в наступних турнірах, це Гуагін, американська серія, так як Марина є її ментальним тренером. На її місце заступив я. Даяна хотіла знятися з цих турнірів і бути поруч з мамою. Але 21 числа, коли Марина більш-менш прийшла в себе, вона взяла Даяну за руку і сказала: «Даяночко, в нашому житті відбуваються різні страшні речі, але ти повинна летіти грати Гуагін і на Кубок Федерації».