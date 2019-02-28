Фантастичний дріблер з вибуховою швидкістю: відео яскравих моментів за участю новачка «Шахтаря» Тете



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Фінти Тете виділяються навіть на тлі бразильських гравців Torcedores.com

Візуально дії молодого бразильця вражають

За півтори доби до завершення трансферного вікна в українському футболі найгучніший перехід зразка зими 2019 року оформив донецький «Шахтар». «Гірники» підписали на п'ять років 19-річного вихованця бразильського «Ґреміо» і юнацької збірної Бразилії Тете.

Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін твердить, що вартість футболіста становить 15 мільйонів євро. Крім того, «Шахтар» встановив рекордну для себе клаусулу на суму 150 мільйонів євро.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Тете отримуватиме в «Шахтарі» 120 тисяч євро на місяць. Також бразильцеві обіцяно 500 000 євро підйомних. Крім того, український клуб забезпечить футболісту чотири перельоти до Бразилії та житло в Києві.

Реклама вражаюча. Втім, реальної інформації про Тете наразі мало. Керуватися можна в основному відео-нарізками, які можна знайти в Youtube. Судячи з них, Тете володіє вражаючим навіть як для бразильських гравців дриблінгом і має при цьому вибухову стартову швидкість.

Тете. Нарізка моментів

Крім того, по окремих моментах видно, що новачок «гірників» здатен віддати витончений пас. Зрештою, всі ці майже циркові трюки Тете виробляв за юнацькі команди «Ґреміо». У дорослому футболі, де оборонці досвідченіші, швидші і жорсткіші, бразильцеві буде складніше.

Тете у "Ґреміо"

Нагадаємо, що в січні «Шахтар» за 6 мільйонів євро підписав ізраїльського хавбека Манора Соломона.