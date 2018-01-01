«Манчестер Сіті» хоче підписати бразильського півзахисника «Шахтаря» вже в січні

На цього наполягає головний тренер англійського клубу

«Манчестер Сіті» на цьому тижні посилив спроби підписати центрального півзахисника «Шахтаря» Фреда. Про це повідомляє Manchester Evening News. Футбольний директор англійського клубу Чікі Бегірістайн на цьому тижні веде переговори щодо суми можливого трансферу. «Ман Сіті», за інформацією джерела, готовий



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Фред. Фото: ФК Шахтар

На цього наполягає головний тренер англійського клубу

«Манчестер Сіті» на цьому тижні посилив спроби підписати центрального півзахисника «Шахтаря» Фреда.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Футбольний директор англійського клубу Чікі Бегірістайн на цьому тижні веде переговори щодо суми можливого трансферу.

«Ман Сіті», за інформацією джерела, готовий заплатити за 24-річного футболіста 45 мільйонів фунтів, проте «гірники» розраховують на більшу суму.

Менеджер англійців Хосеп Гвардіола хоче, щоб клуб закрив частину підписань з прицілом на майбутній сезон вже зараз, тому що влітку ціни можуть значно зрости.

При цьому залишок сезону бразилець може провести в «Шахтарі» на правах оренди, так як Гвардіола готовий почекати його прибуття до літнього трансферного вікна.

Раніше головний тренер донецької команди Паулу Фонсека також висловив упевненість в тому, що хавбек до літа залишиться в його команді.

Фред виступає за «Шахтар» з літа 2013 року, куди перебрався з «Інтернасьонала».

У поточному сезоні на його рахунку 24 матчі і два забитих голи у всіх турнірах за клуб.

Джерело: sportarena.com