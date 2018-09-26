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    «Манчестер Сіті» із Зінченком проходить третій раунд Кубка ліги й інші результати

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    Олександр Зінченко. Фото ФК &laquo;Манчестер Сіті&raquo; - «Манчестер Сіті» із Зінченком проходить третій раунд Кубка ліги й інші результати
    Олександр Зінченко. Фото ФК «Манчестер Сіті»

    Українець відіграв усі 90 з гаком хвилин

    «Манчестер Сіті» впевнено вийшов у четвертий раунд футбольного Кубку англійської ліги.

    «Містяни» на виїзді розгромили з рахунком 3:0 «Оксфорд».

    Зауважимо, що весь матч у складі «Сіті» провів український футболіст Олександр Зінченко.

    Окрім того, далі у турнірі пройшов «Лестер».

    А от «Манчестер Юнайтед» припинив боротьбу, програвши у серії пенальті «Дербі».

    Кубок англійської ліги з футболу

    Матчі 3-го раунду

    «Вулвергемптон» – «Лестер» – 0:0, по пен. 1:3

    «Оксфорд Юнайтед» – «Манчестер Сіті» – 0:3 (0:1)

    Голи: 0:1 – Габріел Жезус (36), 0:2 – Марез (78), 0:3 – Фоден (90)

    «Манчестер Сіті»: Мурич, Отаменді, Стоунз, Компані, Даніло, Фоден, Зінченко, Марез (Бернабе, 85), Сільва (Гюндоган, 63), Браїм Діас (Стерлінг, 55), Габріел Жезус.

    «Манчестер Юнайтед» – «Дербі» – 2:2 (1:0), по пен. 7:8

    Голи: 1:0 – Мата (3), 1:1 – Вілсон (59), 1:2 – Мерріотт (85), 2:2 – Феллайні (90+5)

    «Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Баї, Янг, Діогу Далот, Джонс, Еррера (Феллайні, 63), Матич, Лінгард (Фред, 63), Мата (Грант, 70), Марсьяль, Лукаку.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія Олександр Зінченко
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