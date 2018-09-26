«Манчестер Сіті» із Зінченком проходить третій раунд Кубка ліги й інші результати
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Розсилка
Українець відіграв усі 90 з гаком хвилин
«Манчестер Сіті» впевнено вийшов у четвертий раунд футбольного Кубку англійської ліги.
«Містяни» на виїзді розгромили з рахунком 3:0 «Оксфорд».
Зауважимо, що весь матч у складі «Сіті» провів український футболіст Олександр Зінченко.
Окрім того, далі у турнірі пройшов «Лестер».
А от «Манчестер Юнайтед» припинив боротьбу, програвши у серії пенальті «Дербі».
Кубок англійської ліги з футболу
Матчі 3-го раунду
«Вулвергемптон» – «Лестер» – 0:0, по пен. 1:3
«Оксфорд Юнайтед» – «Манчестер Сіті» – 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Габріел Жезус (36), 0:2 – Марез (78), 0:3 – Фоден (90)
«Манчестер Сіті»: Мурич, Отаменді, Стоунз, Компані, Даніло, Фоден, Зінченко, Марез (Бернабе, 85), Сільва (Гюндоган, 63), Браїм Діас (Стерлінг, 55), Габріел Жезус.
«Манчестер Юнайтед» – «Дербі» – 2:2 (1:0), по пен. 7:8
Голи: 1:0 – Мата (3), 1:1 – Вілсон (59), 1:2 – Мерріотт (85), 2:2 – Феллайні (90+5)
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Баї, Янг, Діогу Далот, Джонс, Еррера (Феллайні, 63), Матич, Лінгард (Фред, 63), Мата (Грант, 70), Марсьяль, Лукаку.