«Манчестер Сіті» узгодив новий контракт зірки команди – журналіст

Вихованець «містян» продовжить виступи на «Етіхаді»

Англійський «Манчестер Сіті» домовився з атакувальним півзахисником Філом Фоденом щодо продовження співпраці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Девіда Орнштейна.

Чинна угода англійця з «містянами» розрахована до літа наступного року. Сторони узгодили договір до літа 2030-го. У контракті також буде пункт пролонгації ще на сезон.

У першій команді «Манчестер Сіті» Фоден дебютував у кампанії 2017/18. Основним він став у наступному сезоні. З тих пір англієць виграв усі можливі трофеї. Зокрема, здобув шість титулів АПЛ, по два Кубки та Суперкубки Англії, п'ять Кубків ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів 2022/23, Суперкубок УЄФА та виграв Клубний чемпіонат світу.

Фоден у нинішній кампанії провів 46 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і півдесятка результативних передач. Хавбек проводить свій дев'ятий сезон за «містян».

