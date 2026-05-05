«Манчестер Сіті» узгодив новий контракт зірки команди – журналіст

Антон Федорців
Філ Фоден залишається вірним рідній команді
фото: Reuters

Вихованець «містян» продовжить виступи на «Етіхаді»

Англійський «Манчестер Сіті» домовився з атакувальним півзахисником Філом Фоденом щодо продовження співпраці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Девіда Орнштейна.

Чинна угода англійця з «містянами» розрахована до літа наступного року. Сторони узгодили договір до літа 2030-го. У контракті також буде пункт пролонгації ще на сезон.

У першій команді «Манчестер Сіті» Фоден дебютував у кампанії 2017/18. Основним він став у наступному сезоні. З тих пір англієць виграв усі можливі трофеї. Зокрема, здобув шість титулів АПЛ, по два Кубки та Суперкубки Англії, п'ять Кубків ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів 2022/23, Суперкубок УЄФА та виграв Клубний чемпіонат світу.

Фоден у нинішній кампанії провів 46 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і півдесятка результативних передач. Хавбек проводить свій дев'ятий сезон за «містян».

До слова, колишній півзахисник збірної Англії Ешлі Янг анонсував завершення кар'єри. Останнім клубом ветерана став «Іпсвіч». Він допоміг «трактористам» повернутися до АПЛ.

Нагадаємо, раніше «Манчестер Юнайтед» офіційно пролонгував перспективного півзахисника Коббі Мейну. Вихованець манкуніанців залишив підпис під договором до літа 2031 року. Попередня угода Мейну була розрахована до кінця наступного сезону.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті Прем’єр-ліга Філ Фоден

Грав на чотирьох Олімпіадах. Пішов з життя ексбаскетболіст «Реала» та «Барселони»
Джерело повідомило позицію гравців збірної України з футболу щодо призначення Мальдери
Пропагандисти назвали країни Європи, які підтримують повернення Росії в міжнародний футбол
«Манчестер Сіті» узгодив новий контракт зірки команди – журналіст
Олійникова впевнено вийшла до другого раунду турніру в Римі
Йовічевич міг очолити збірну України, але його переговори з УАФ зірвалися – джерело

