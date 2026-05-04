Півфіналіст Ліги Європи поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ

Іспанський фахівець матиме нагоду повернутися на батьківщину

Керманич бірмінгемської «Астон Вілли» Унаї Емері потрапив до переліку претендентів на роль головного тренера мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на talkSPORT.

Контракт баска з «вілланами» чинний до літа 2029 року. Однак, він може відгукнутися на новий виклик через прийдешні фінансові обмеження для англійського клубу. До керма «Астон Вілли» він став у листопаді 2022-го.

Емері став черговим гучним іменем у списку кандидатів на посаду керманича «вершкових». Раніше там фігурували прізвища Юргена Клоппа, Зінедіна Зідана, Жозе Моурінью, Ліонеля Скалоні та інші.

Раніше Емері на батьківщині працював із «Лоркою Депортіва», «Альмерією», «Валенсією», «Севільєю» і «Вільярреалом». Щоправда, жодного трофею на внутрішній арені фахівець не завоював. Також він тренував московський «Спартак», французький ПСЖ і лондонський «Арсенал».

Досягнення Унаї Емері

Баск став визнаним фахівцем із перемог у Лізі Європи. Він тричі виграв турнір із «Севільєю» та ще одного разу – з «Вільярреалом». Щоправда, в сезоні 2018/19 Емері програв фінал другого за рангом єврокубку з «Арсеналом».

Решту трофеїв тренер виграв на чолі ПСЖ. Він став чемпіоном Франції, а також виграв по два Кубки, Кубки ліги та Суперкубки Францїі. Тричі фахівця визнали тренером місяця в АПЛ.

«Реал» у сезоні 2025/26

«Вершкові» розібралися з барселонським «Еспаньйолом» (2:0) у рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги. Мадридці відстають від «Барселони» нагорі турнірної таблиці Ла Ліги на 11 пунктів за чотири тури до фінішу сезону.

Похід за Кубком Іспанії «Реал» завершив у 1/8 фіналу. У середині січня команда Альваро Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед цим «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Окрім того, «вершкові» завершили похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» поступився мюнхенській «Баварії». Королівський клуб програв і домашній (1:2), і виїзний (3:4) поєдинки.

До слова, оборонець «Реала» Едер Мілітан пропустить Чемпіонат світу 2026. Медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.