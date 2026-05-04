Ексфорвард «Ліверпуля» знайшов несподіване підсилення атаки команди

glavcom.ua
Антон Федорців
Роберта Левандовскі сватають на Туманний Альбіон
Бомбардир ніколи не виступав у чемпіонаті Англії

Колишній нападник збірної Англії Пітер Крауч запропонував англійському «Ліверпулю» підписати з іспанської «Барселони» форварда Роберта Левандовскі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на FourFourTwo.

Ексзірка «червоних» просуває трансфер на фоні проблем мерсисайдців у лінії атаки. Зокрема, Ісак пропустив левову частку сезону через травму, а Екітіке нещодавно вибув на тривалий термін. Натомість Салах влітку покине «Енфілд».

«Це було би хороше придбання для «Ліверпуля». Він гравець світового класу. Так, він немолодий, але він досі здатен показувати результати», – оцінив Левандовскі Крауч.

Поляк у нинішньому сезоні провів 42 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 18 м'ячів. Контракт Левандовскі з «Барсою» розрахований до літа.

«Ліверпуль» у сезоні 2025/26

Змагальний рік підопічні Арне Слота розпочали з поразки в поєдинку за Суперкубок Англії. «Червоні» поступилися лондонському «Крістал Пелас» у серії пенальті.

Від столичних «орлів» у жовтні «Ліверпуль» вилетів у Кубку ліги. Натомість в Кубку Англії команда Слота вийшла в чвертьфінал, де розгромно програла «Манчестер Сіті» (0:4).

Нарешті в Лізі чемпіонів «червоні» вилетіли від французького ПСЖ у 1/4 фіналу (0:2, 0:2). Наразі «Ліверпуль» йде четвертим в АПЛ і проходить в головний єврокубок на новий сезон.

Кар'єрні досягнення Роберта Левандовскі

Раніше ветеран виступав на батьківщині та в чемпіонаті Німеччини. З познанським «Лехом» він став чемпіоном Польщі, завоював Кубок і Суперкубок Польщі. Був найкращим бомбардиром Екстракляси в сезоні 2009/10.

Двічі став чемпіоном Німеччини з дортмундською «Боруссією» та ще вісім разів – із мюнхенською «Баварією». З обома колективами брав Кубок (чотири рази) і Суперкубок Німеччини (шість разів). У складі «ротен» тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонаті світу.

Сім разів став найкращим бомбардиром німецької Бундесліги та одного разу – Ла Ліги. Двічі виграв «Золотий бутс» і був визнаний найкращим футболістом світу в 2020 році, коли не вручали «Золотий м'яч».

До слова, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з ліверпульським «Евертоном». Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив Гіоргі Мамардашвілі. Ушкодження виявилося серйозним – грузина забрали з поля на ношах.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роберт Левандовскі ФК Барселона Прем’єр-ліга ФК Ліверпуль

Україна здобула чотири нагороди на етапі Європейського Кубка з художньої гімнастики
