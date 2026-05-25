Італійський велогонщик отримав дискваліфікацію на «Джиро» через незвичне порушення

Ілля Мандебура
Енріко Дзанончелло був надією своєї команди під час спринтерських відрізків дистанції
фото: ČTK
Італієць пошкодував про своє прагнення отримати кращу позицію для маневру

Італійський спринтер команди Bardiani-CSF-7 Faizanè Енріко Дзанончелло був зі скандалом дискваліфікований з «Джиро д’Італія 2026» за підсумками 15-го етапу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Cycling News. 

Що порушив велосипедист? 

Причиною такого суворого рішення став удар головою, який 28-річний велогонщик завдав своєму конкуренту Бобу Дональдсону з Jayco-AlUla на фінальних метрах дистанції в Мілані. Під час запеклої боротьби за позиції спортсмени йшли пліч-о-пліч, намагаючись наздогнати групу відриву. У результаті контакту 24-річний британський гонщик на високій швидкості впав на асфальт, а несподівану перемогу на етапі святкував Фредерік Дверснес. Офіційне формулювання порушення італійця звучить як відхилення від обраної траєкторії, що загрожує іншому гонщику. Окрім негайного виключення зі змагань Грандтуру, Дзанончелло отримав грошовий штраф у розмірі 500 швейцарських франків, жовту картку та позбувся 13 пунктів у спринтерському заліку.

Реакція спортсмена

Згідно з правилами Міжнародного союзу велосипедного спорту, гонщик отримує дискваліфікацію та відсторонення лише після накопичення двох жовтих карток в одній гонці, проте в цьому випадку судді визнали агресивну поведінку Дзанончелло настільки небезпечною, що вдалися до негайної прямої дискваліфікації. Італієць, який проводив свій третій «Джиро» в статусі головного спринтера команди, публічно вибачився в Instagram, зазначивши, що не мав наміру комусь нашкодити, а залишати гонку таким чином для нього стало дуже боляче. Постраждалий Боб Дональдсон відбувся порваним комбінезоном та численними саднами, уникнувши серйозних переломів. Цей інцидент стався на тлі серйозних дискусій щодо безпеки фіналу в Мілані, через які лідер загального заліку Йонас Вінгегор та інші капітани домовилися з організаторами не враховувати останні 5 кілометрів етапу в генеральну класифікацію, дозволивши розіграти лише безпосередньо спринт.

Нагадаємо, що під час другого етапу легендарної багатоденки стався завал за участю 15 велосипедистів

