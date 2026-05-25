«Реал» зібрався перехопити трансферну ціль «Барселони» – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Алессандро Бастоні отримав новий варіант в Іспанії
фото: ФК «Інтер»
На чемпіона Італії зріс попит в іспанській Ла Лізі

Оборонець міланського «Інтера» Алессандро Бастоні погодився перейти в мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посилання на The Touchline.

Ініціатива підписати центрбека нібито належить Жозе Моурінью. Португалець незабаром повинен очолити «вершкових». Натомість Бастоні прийняв пропозицію про перехід.

Раніше інтерес до італійця приписували іспанській «Барселоні». Команда Гансі Фліка прагне оновити лінію оборони в міжсезоння. Утім, фінанси залишаються слабким місце «Барси», тож чемпіони Іспанії навряд зможуть задовольнити апетити «нерадзуррі».

Бастоні в нинішньому сезоні провів 40 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та віддав шість результативних передач. Контракт оборонця з «Інтером» чинний до літа 2028 року, а проситиме італійський гранд за нього щонайменше 70 млн євро.

До слова, раніше «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона ФК Інтер (Мілан) Алессандро Бастоні

