Колишня перша ракетка світу Осака піддалася критиці через проведення особливого заходу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Наомі Осака відома своєю активною позицією щодо питань расової дискримінації поза кортом
фото: Reuters
Наомі Осака організувала вечерю, яка не особливо сподобалася деяким користувачам соціальних мереж

Чотириразова чемпіонка турнірів Великого шлема Наомі Осака опинилася в центрі гучних дискусій через закриту вечерю, яку вона спільно з американською тенісисткою Тейлор Таунсенд організувала в паризькому закладі Soho House напередодні «Ролан Гарросу». Про це повідомляє «Главком».

Що стало причиною скандалу?

На захід були запрошені виключно темношкірі представники тенісної спільноти, серед яких помітили Коко Гофф та Гаеля Монфіса. Публікація світлин із вечірки в соцмережах спровокувала шквал критики та звинувачень у расовій сегрегації.

Японська тенісистка виступила із жорсткою заявою, відмовившись вибачатися за святкування своєї ідентичності. Вона наголосила, що захід спрямований на підтримку різноманітності в історично елітарному виді спорту, де темношкірі атлети досі залишаються в меншості. Вона зазначила, що в дитинстві майже не бачила на кортах схожих на себе людей, а її батько регулярно стикався з расовою дискримінацією. Осака також підкреслила подвійні стандарти критиків, зауваживши, що закриті вечірки тільки для «білих» відбуваються постійно і не викликають обурення суспільства. За її словами, ця вечеря була присвячена не ескалації чи виключенню інших, а виключно святкуванню досягнутого прогресу.

Виступ Осаки у столиці Франції

Паралельно з цим Осака готується до старту в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції 2026. Ґрунтове покриття є найскладнішим для японської тенісистки, адже вона ще жодного разу не проходила в Парижі далі третього раунду. Уже завтра на неї чекає непростий поєдинок першого кола проти досвідченої німкені Лаури Зігемунд. У загальному протистоянні Осака веде з рахунком 3:1, проте єдиний матч, який тенісистки провели на ґрунті, завершився перемогою Зігемунд, що додає інтриги прийдешній зустрічі.

Нагадаємо, що Свьонтек встановила особливий рекорд на «Ролан Гарросі». Колишня перша ракетка світу переписала історію жіночого туру.  

Теги: Ролан Гаррос Наомі Осака Тейлор Таунсенд Ґаель Монфіс Корі Ґауфф теніс

