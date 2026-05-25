Чи зняла European Gymnastics санкції з РФ і Білорусі? Роз'яснення Української федерації гімнастики

Українська федерація гімнастики подякувала країнам, які залишаються непохитними у своїй солідарності з Україною

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Українська федерація гімнастики звернулася до національних федерацій Європи

Українська федерація гімнастики у своїй заяві наголосила, що рішення про допуск спортсменів та офіційних з Росії та Білорусі з національними символами набуде чинності на континентальному рівні лише у разі його ратифікації Генеральною асамблеєю European Gymnastics. Про це інформує «Главком».

Заява Української федерації гімнастики

Українська федерація гімнастики звертає увагу громадськості та засобів масової інформації на необхідність точного висвітлення останніх подій в європейському гімнастичному середовищі. Поширена у ЗМІ інформація про те, що Європейська гімнастика (European Gymnastics) вже остаточно зняла всі санкції з представників Росії та Білорусі, не повною мірою відповідає юридичній дійсності.

Насправді, Виконавчий комітет лише ухвалив рішення про підтримку рішення Міжнародної федерації гімнастики (FIG) щодо скасування обмежень. Проте будь-який допуск спортсменів та офіційних осіб країн-агресорів під національними символами на континентальному рівні набуде чинності лише у разі його ратифікації Генеральною асамблеєю Європейської гімнастики.

У зв’язку з цим УФГ заявляє наступне:

Повний подив, нерозуміння та заклик до точності

Ми висловлюємо глибокий подив та абсолютне нерозуміння самої позиції Виконавчого комітету, який вирішив «сліпо» піти за рішенням міжнародної федерації, ігноруючи реалії війни, що триває в Європі. Коли українські спортсмени гинуть від російських ракет, а спортивна інфраструктура руйнується, спроби повернути прапори та гімни РФ і Білорусі на європейські арени є неприпустимими.

Водночас ми закликаємо медіа не створювати хибного враження, ніби справу вже вирішено. Рішення Виконкому – це не фінал, а лише проміжний крок, який потребує обов’язкового затвердження.

Онлайн-асамблея: момент істини для європейського спорту

Позачергову Генеральну асамблею Європейської гімнастики планують провести в онлайн-режимі. Саме це голосування стане ключовим тестом на моральність для кожного учасника європейської гімнастичної родини.

Майбутня онлайн-асамблея чітко покаже, хто є хто. Саме під час цього голосування визначаться справжні друзі України та захисники європейських цінностей з-поміж європейських федерацій. Ми побачимо, хто готовий тиснути віртуальні кнопки на догоду агресору, а хто залишиться непохитним у захисті справедливості, миру та олімпійських принципів.

Заклик до національних федерацій Європи

Українська федерація гімнастики вживатиме всіх можливих дипломатичних заходів і не змириться з капітуляцією перед пропагандою режиму, де спорт є частиною державної ідеології та демонстрації «безкарності».

Ми висловлюємо тверде сподівання, що делегати Генеральної асамблеї виявлять мудрість та високу відповідальність:

Не ратифікують рішення Виконавчого комітету та заблокують повернення російських і білоруських національних символів.

Займуть чітку і принципову позицію під час майбутнього онлайн-голосування.

Захистять чистий спорт від кривавої пропаганди агресора та продемонструють єдність у боротьбі за мир і справедливість.

Ми щиро вдячні тим країнам і колегам, які залишаються непохитними у своїй солідарності з Україною. Ми віримо, що європейська спортивна спільнота не дозволить кулуарним компромісам знищити цінності, на яких вона побудована.

Нагадаємо, гімнастка з РФ Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, збирається взяти участь у Чемпіонаті Європи.