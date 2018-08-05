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    Манчестер Сіті-володар Суперкубку Англії

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    Манчестер Сіті-володар Суперкубку Англії

    «Містяни» перемогли «Челсі» завдяки дублю Агуеро

    Підопічні Пепа Гвардіоли започаткували новий сезон в Англії, здобувши Суперкубок у протистоянні з одним зі своїх найпринциповіших суперників- лондонським «Челсі» на чолі з новим амбітним наставником, Маурісіо Саррі. 

    Вже на п'ятнадцятій хвилині матчу аргентинський нападник «Сіті» розрядив свою гармату та з лівої ноги спрямував мяча у лівий кут воріт, що цього вечора захищав Віллі Кабал'єро. 

    Поперерві «аристократи» великими силами пішли вперед та у середини тайму наразилися на контратаку, яку точним пострілом завершив все той же Агуеро. 

    Саррі намагався виправити ситуацію замінами проте ані Вілліан, ані Мозес з Дрінкуотером, що з'явилися на полі на результат матчу вплинути не змогли. Футболісти «Манчестер Сіті» спокійно довели поєдинок до перемоги і додали черговий трофей до своєї скарбнички. Таким чином, клуб здобув вже п'ятий Суперкубок у своїй історії.

    Слід зазначити, що українець Олександр Зінченко до заявки на матч не потрапив. Це в черговій раз додало масла у вогонь щодо його можливого трансферу з Манчестера до іншого клубу.

    Манчестер Олександр Зінченко
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