Манчестер Сіті-володар Суперкубку Англії



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«Містяни» перемогли «Челсі» завдяки дублю Агуеро

Підопічні Пепа Гвардіоли започаткували новий сезон в Англії, здобувши Суперкубок у протистоянні з одним зі своїх найпринциповіших суперників- лондонським «Челсі» на чолі з новим амбітним наставником, Маурісіо Саррі.

Вже на п'ятнадцятій хвилині матчу аргентинський нападник «Сіті» розрядив свою гармату та з лівої ноги спрямував мяча у лівий кут воріт, що цього вечора захищав Віллі Кабал'єро.

Поперерві «аристократи» великими силами пішли вперед та у середини тайму наразилися на контратаку, яку точним пострілом завершив все той же Агуеро.

Саррі намагався виправити ситуацію замінами проте ані Вілліан, ані Мозес з Дрінкуотером, що з'явилися на полі на результат матчу вплинути не змогли. Футболісти «Манчестер Сіті» спокійно довели поєдинок до перемоги і додали черговий трофей до своєї скарбнички. Таким чином, клуб здобув вже п'ятий Суперкубок у своїй історії.

Слід зазначити, що українець Олександр Зінченко до заявки на матч не потрапив. Це в черговій раз додало масла у вогонь щодо його можливого трансферу з Манчестера до іншого клубу.