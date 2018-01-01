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    «Манчестер Сіті» з Зінченком у складі переміг «Брістоль Сіті» та вийшов у фінал Кубка Ліги

    Українець відіграв повний матч
    «Манчестер Сіті» вдруге виявився сильнішим за «Брістоль Сіті», завдяки чому потрапив у фінал Кубка Ліги. Наприкінці першого тайму Сане вивів «Манчестер Сіті» вперед, а відразу після перерви Агуеро подвоїв перевагу «містян». Пак скоротив відставання «Брістоля» до мінімуму, а Флінт на
    • Сьогодні, 08:30
    • Розсилка
    <span>Брістоль Сіті &ndash; Манчестер Сіті &ndash; 2:3 / Twitter</span>
    Брістоль Сіті – Манчестер Сіті – 2:3 / Twitter

    Українець відіграв повний матч

    «Манчестер Сіті» вдруге виявився сильнішим за «Брістоль Сіті», завдяки чому потрапив у фінал Кубка Ліги.

    Наприкінці першого тайму Сане вивів «Манчестер Сіті» вперед, а відразу після перерви Агуеро подвоїв перевагу «містян».

    Пак скоротив відставання «Брістоля» до мінімуму, а Флінт на останніх хвилинах зрівняв рахунок.

    Але й це не була крапка – де Брюйне подарував «Ман Сіті перемогу».

    У підсумку – рахунок 3:2 на користь манкуніанців.

    Переможно для них завершилася й перша частина протистояння.

    Відповідно, «Манчестер Сіті» двічі обіграв суперника та вийшов у фінал Кубка Ліги.

    Олександр Зінченко сьогодні з перших хвилин зайняв місце на лівому фланзі оборони та залишився на полі до фінального свистка.

    Кубок англійської ліги

    1/2 фіналу

    «Брістоль Сіті» - «Манчестер Сіті» 2:3 (0:1)

    Голи: 0:1 - Сане (43), 0:2 - Агуеро (49), 1:2 - Пак (64), 2:2 - Флінт (90), 2:3 - Де Брюйне (90)

    Джерело: Футбол 24

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