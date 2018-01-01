«Манчестер Сіті» з Зінченком у складі переміг «Брістоль Сіті» та вийшов у фінал Кубка Ліги
- Сьогодні, 08:30
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Розсилка
Українець відіграв повний матч
«Манчестер Сіті» вдруге виявився сильнішим за «Брістоль Сіті», завдяки чому потрапив у фінал Кубка Ліги.
Наприкінці першого тайму Сане вивів «Манчестер Сіті» вперед, а відразу після перерви Агуеро подвоїв перевагу «містян».
Пак скоротив відставання «Брістоля» до мінімуму, а Флінт на останніх хвилинах зрівняв рахунок.
Але й це не була крапка – де Брюйне подарував «Ман Сіті перемогу».
У підсумку – рахунок 3:2 на користь манкуніанців.
Переможно для них завершилася й перша частина протистояння.
Відповідно, «Манчестер Сіті» двічі обіграв суперника та вийшов у фінал Кубка Ліги.
Олександр Зінченко сьогодні з перших хвилин зайняв місце на лівому фланзі оборони та залишився на полі до фінального свистка.
Кубок англійської ліги
1/2 фіналу
«Брістоль Сіті» - «Манчестер Сіті» 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - Сане (43), 0:2 - Агуеро (49), 1:2 - Пак (64), 2:2 - Флінт (90), 2:3 - Де Брюйне (90)
Джерело: Футбол 24