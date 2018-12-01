«Манчестер Сіті» з Зінченком у старті не без проблем здолав «Борнмут»



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Фото взяте з сайту football.ua

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«Манчестер Сіті» у непростому матчі обіграв «Борнмут».

Хоча рахунок було відкрито вже на 16-й хвилині, Бернарду Сілва відзначився забитим м'ячем після повернення на футбольне поле.

Однак до перерви Вілсон вирівняв положення команд.

А в другому таймі «містяни» відзначились двічі у воротах Беговича, голи на рахунку Стерлінга та Гюндогана.

Зазначимо, що Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі, проте був замінений вже на 54-й хвилині.

Олександр зазнав травми після зіткнення з Фернандіньо в ігровому епізоді. Бразилець ліктем розбив Зінченку ніс.

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Джерело: football24.ua