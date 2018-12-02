«Манчестер Юнайтед» готовий витратити 70 мільйонів фунтів на Пікфорда



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Джордан Пікфорд Фото взяте з сайту football.ua

«Червоні дияволи» бачать заміну Давіду Де Хеа у воротарі «Евертона» Джордані Пікфорді

Пікфорд вперше голосно заявив про себе на чемпіонаті світу, де він продемонстрував впевнену гру і допоміг збірній Англії дістатися до півфіналу турніру.

Ще восени «Евертон», бажаючи зберегти Джордана у команді, підписав з ним шестирічний контракт. Проте, «Манчестер Юнайтед» готовий викласти серйозну суму для того, аби отримати голкіпера.

За інформацією The Mirror, «червоні дияволи» бачать у Джордані заміну Давіду Де Хеа, який після закінчення сезону може покинути клуб. За воротаря «ірисок» манкуніанці готові викласти 70 млн фунтів.

У нинішньому сезоні Пікфорд провів 13 матчів в АПЛ, в чотирьох з них зберігши свої ворота сухими.

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Джерело: Football.ua