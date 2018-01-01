«Манчестер Юнайтед» не робив офіційної пропозиції «Шахтарю» щодо трансферу Фреда
- Сьогодні, 20:12
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Фред. Фото: ФК Шахтар
Фред поки залишається тільки в списку інтересів
«Манчестер Юнайтед» не робив офіційної пропозиції по трансферу півзахисника «Шахтаря» Фреда.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Моурінью зацікавлений в покупці центрального півзахисника, але Фред поки залишається тільки в списку інтересів.
Раніше повідомлялося, що трансфер Фреда в інший манчестерський клуб - «Ман Сіті» близький до завершення за 30-40 млн євро.
Раніше також повідомлялося, що «Шахтар» хоче включити українського півзахисника Зінченка в угоду по Фреду.
Джерело: ua.tribuna.com