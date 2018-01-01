  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Манчестер Юнайтед» не робив офіційної пропозиції «Шахтарю» щодо трансферу Фреда

    Фред поки залишається тільки в списку інтересів
    «Манчестер Юнайтед» не робив офіційної пропозиції по трансферу півзахисника «Шахтаря» Фреда. Про це повідомляє Manchester Evening News. Моурінью зацікавлений в покупці центрального півзахисника, але Фред поки залишається тільки в списку інтересів. Раніше повідомлялося, що трансфер Фреда в інший манчестерський клуб -
    • Сьогодні, 20:12
    • Розсилка
    Фред. Фото: ФК Шахтар
    Фред. Фото: ФК Шахтар

    Фред поки залишається тільки в списку інтересів

    «Манчестер Юнайтед» не робив офіційної пропозиції по трансферу півзахисника «Шахтаря» Фреда.

    Про це повідомляє Manchester Evening News.

    Моурінью зацікавлений в покупці центрального півзахисника, але Фред поки залишається тільки в списку інтересів.

    Раніше повідомлялося, що трансфер Фреда в інший манчестерський клуб - «Ман Сіті» близький до завершення за 30-40 млн євро.

    Раніше також повідомлялося, що «Шахтар» хоче включити українського півзахисника Зінченка в угоду по Фреду.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ