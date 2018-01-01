«Манчестер Юнайтед» не робив офіційної пропозиції «Шахтарю» щодо трансферу Фреда

Фред поки залишається тільки в списку інтересів

«Манчестер Юнайтед» не робив офіційної пропозиції по трансферу півзахисника «Шахтаря» Фреда. Про це повідомляє Manchester Evening News. Моурінью зацікавлений в покупці центрального півзахисника, але Фред поки залишається тільки в списку інтересів. Раніше повідомлялося, що трансфер Фреда в інший манчестерський клуб -



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фред. Фото: ФК Шахтар

Фред поки залишається тільки в списку інтересів

«Манчестер Юнайтед» не робив офіційної пропозиції по трансферу півзахисника «Шахтаря» Фреда.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Моурінью зацікавлений в покупці центрального півзахисника, але Фред поки залишається тільки в списку інтересів.

Раніше повідомлялося, що трансфер Фреда в інший манчестерський клуб - «Ман Сіті» близький до завершення за 30-40 млн євро.

Раніше також повідомлялося, що «Шахтар» хоче включити українського півзахисника Зінченка в угоду по Фреду.

Джерело: ua.tribuna.com