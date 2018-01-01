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    «Шахтар» хоче включити Зінченка в угоду щодо трансферу Фреда в «Манчестер Сіті»

    «Гірники» знають, кого хочуть взамін на Фреда
    «Шахтар» і «Манчестер Сіті» продовжують перемовини щодо трансферу Фреда. Донецький клуб готовий попрощатися з бразильцем, однак запропонував лідеру АПЛ включити в угоду українського хавбека Олександра Зінченка. Правда, є один нюанс - останній не горить бажанням повертатися в клуб, який його виховав. Про це пише Tribuna.
    • Сьогодні, 11:31
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    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images
    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

    «Гірники» знають, кого хочуть взамін на Фреда

    «Шахтар» і «Манчестер Сіті» продовжують перемовини щодо трансферу Фреда. Донецький клуб готовий попрощатися з бразильцем, однак запропонував лідеру АПЛ включити в угоду українського хавбека Олександра Зінченка.

    Правда, є один нюанс - останній не горить бажанням повертатися в клуб, який його виховав. Про це пише Tribuna.

    Нагадаємо, що Зінченко вперше в кар'єрі вийшов в стартовому складі «Ман Сіті» в матчі АПЛ.

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