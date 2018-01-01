«Шахтар» хоче включити Зінченка в угоду щодо трансферу Фреда в «Манчестер Сіті»

«Гірники» знають, кого хочуть взамін на Фреда

«Шахтар» і «Манчестер Сіті» продовжують перемовини щодо трансферу Фреда. Донецький клуб готовий попрощатися з бразильцем, однак запропонував лідеру АПЛ включити в угоду українського хавбека Олександра Зінченка. Правда, є один нюанс - останній не горить бажанням повертатися в клуб, який його виховав. Про це пише Tribuna.