«Шахтар» хоче включити Зінченка в угоду щодо трансферу Фреда в «Манчестер Сіті»
- Сьогодні, 11:31
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Олександр Зінченко. Фото: Getty Images
«Гірники» знають, кого хочуть взамін на Фреда
«Шахтар» і «Манчестер Сіті» продовжують перемовини щодо трансферу Фреда. Донецький клуб готовий попрощатися з бразильцем, однак запропонував лідеру АПЛ включити в угоду українського хавбека Олександра Зінченка.
Правда, є один нюанс - останній не горить бажанням повертатися в клуб, який його виховав. Про це пише Tribuna.
Нагадаємо, що Зінченко вперше в кар'єрі вийшов в стартовому складі «Ман Сіті» в матчі АПЛ.