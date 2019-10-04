«Манчестер Юнайтед» продовжив безвиграшну серію до 10 матчів



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«Манчестер Юнайтед» не зміг забити АЗ УЄФА

Це найгірша серія «Червоних дияволів» з 1989 року

«Манчестер Юнайтед» зіграв у нічию 0:0 на виїзді проти нідерландського АЗ в матчі другого туру групового етапу Ліги Європи. При цьому манкуніанці не завдали жодного удару в площину воріт суперника.

Це вже 10-й поспіль безвиграшний поєдинок «Червоних дияволів» у всіх турнірах – найгірша серія команди з 1989 року.

Востаннє «МЮ» перемагав поточного року «ПСЖ» у виїзному матчі Ліги чемпіонів – 3:1.