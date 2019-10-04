  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Манчестер Юнайтед» продовжив безвиграшну серію до 10 матчів

    • Розсилка
    &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; не зміг забити АЗ - «Манчестер Юнайтед» продовжив безвиграшну серію до 10 матчів
    «Манчестер Юнайтед» не зміг забити АЗ
    УЄФА

    Це найгірша серія «Червоних дияволів» з 1989 року

    «Манчестер Юнайтед» зіграв у нічию 0:0 на виїзді проти нідерландського АЗ в матчі другого туру групового етапу Ліги Європи. При цьому манкуніанці не завдали жодного удару в площину воріт суперника.

    Це вже 10-й поспіль безвиграшний поєдинок «Червоних дияволів» у всіх турнірах – найгірша серія команди з 1989 року.  

    Востаннє «МЮ» перемагав поточного року «ПСЖ» у виїзному матчі Ліги чемпіонів – 3:1.

    Читайте також: Ліга Європи: результати 3 жовтня
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Манчестер Юнайтед
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ