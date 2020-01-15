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    «Манчестер Юнайтед» скасував збори у Катарі через міркування безпеки

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    Уле-Ґуннар Сульшер&nbsp; - «Манчестер Юнайтед» скасував збори у Катарі через міркування безпеки
    Уле-Ґуннар Сульшер 
    The Guardian

    Замість підготовки футболісти отримають короткотривалі відпустки

    «Манчестер Юнайтед» скасував раніше заплановані в Катарі тренувальні збори через міркування безпеки.

    Про це повідомляє The Guardian з посиланням на слова головного тренера команди Уле-Ґуннара Сульшера.

    «Є речі, які хвилюють мене більше, ніж футбол. Ми міркували над зборами на Близькому сході, але тепер це точно скасовується. Я дам гравцям кілька днів відпустки. Не знаю, куди вони поїдуть, але точно будуть в Європі», - зазначив Сульшер.

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    «МЮ» планував провести тренувальні збори в Досі після матчу 1 лютого проти «Вулвергемптона», оскільки наступний поєдинок проти «Челсі» заплановано лише через 16 днів.

    Збори довелося скасувати через зростання військової напруги в регіоні. Зокрема 8 січня іранські засоби ППО збили при злеті з аеропорту Тегерану пасажирський літак української компанії МАУ. Загинули всі 176 осіб, що перебували на борту.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед Уле-Ґуннар Сульшер
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