Марченко вибув з кваліфікації Roland Garros
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Українець не зміг перемогти представника Болівії
272-а ракетка світу Ілля Марченко припинив виступи на другому в сезоні турнірі Grand Slam - Roland Garros.
У першому колі кваліфікації українець поступився представнику Болівії Уго Дельєну, що займає 139-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 4:6, 2:6.
Гра тривала 1 годину 20 хвилин.
За цей час Марченко не зробив жодного ейса, активно виграв 15 розіграшів і допустив дві подвійних і 32 невимушених помилки.
На рахунку Дельєна одна подача навиліт, 13 віннерів, дві подвійних і 15 невимушених помилок.
Для Марченка ця гра стала першою в 2018 році.
Останній матч він провів ще в жовтні 2017 року на хардовому турнірі у французькому Бресті.
У кваліфікації Roland Garros також стартує ще один представник України - Сергій Стаховський, - який в першому колі зустрінеться з білорусом Єгором Герасимовим.
Джерело: xsport.ua