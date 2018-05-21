Марченко вибув з кваліфікації Roland Garros

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Ілля Марченко

Українець не зміг перемогти представника Болівії

272-а ракетка світу Ілля Марченко припинив виступи на другому в сезоні турнірі Grand Slam - Roland Garros.

У першому колі кваліфікації українець поступився представнику Болівії Уго Дельєну, що займає 139-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 4:6, 2:6.

Гра тривала 1 годину 20 хвилин.

За цей час Марченко не зробив жодного ейса, активно виграв 15 розіграшів і допустив дві подвійних і 32 невимушених помилки.

На рахунку Дельєна одна подача навиліт, 13 віннерів, дві подвійних і 15 невимушених помилок.

Для Марченка ця гра стала першою в 2018 році.

Останній матч він провів ще в жовтні 2017 року на хардовому турнірі у французькому Бресті.

У кваліфікації Roland Garros також стартує ще один представник України - Сергій Стаховський, - який в першому колі зустрінеться з білорусом Єгором Герасимовим.

Джерело: xsport.ua