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    Марченко вибув з кваліфікації Roland Garros

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    Ілля Марченко - Марченко вибув з кваліфікації Roland Garros
    Ілля Марченко

    Українець не зміг перемогти представника Болівії

    272-а ракетка світу Ілля Марченко припинив виступи на другому в сезоні турнірі Grand Slam  - Roland Garros.

    У першому колі кваліфікації українець поступився представнику Болівії Уго Дельєну, що займає 139-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 4:6, 2:6.

    Гра тривала 1 годину 20 хвилин.

    За цей час Марченко не зробив жодного ейса, активно виграв 15 розіграшів і допустив дві подвійних і 32 невимушених помилки.

    На рахунку Дельєна одна подача навиліт, 13 віннерів, дві подвійних і 15 невимушених помилок.

    Для Марченка ця гра стала першою в 2018 році.

    Останній матч він провів ще в жовтні 2017 року на хардовому турнірі у французькому Бресті.

    У кваліфікації Roland Garros також стартує ще один представник України - Сергій Стаховський, - який в першому колі зустрінеться з білорусом Єгором Герасимовим.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Ролан Гаррос Ілля Марченко
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