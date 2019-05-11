«Маріуполь» дотиснув наприкінці матчу «Львів»



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«Маріуполь» - «Львів» Football.ua

Маріупольці вирвали перемогу в домашньому поєдинку 28-го туру

«Маріуполь» - «Львів» - 2:0

Голи: 1:0 – Піхальонок (74). 2:0 – Зубков (90+2)

Нереалізований пенальті: Фомін (39).

«Маріуполь»: Гальчук – Кирюханцев (Тищенко, 87), Чоботенко, Яворський, Биков – Ігнатенко – Зубков, Піхальонок, Мишньов, Вакула (Сікан, 72) – Фомін (Горбунов, 79).

«Львів»: Сарнавський – Вісенте (Парамонов, 46), Адамюк, Борзенко, Насонов – Сабіно (Шина, 69), Мартан (Приймак, 59) – Педро, Ліпе, Пернамбуко – Бруно.

Судді: Романов – Жарий, Трехліб, Пасхал.

Попередження: Ігнатенко (4), Зубков (50), Мишньов (55), Чоботенко (67), Биков (85) – Вісенте (38), Мартан (52), Бруно (85).

11 травня. Маріуполь. Стадіон імені Бойка.

Після досить інертного початку матчу господарі поступово прибрали ігрову ініціативу в свої руки. Тиску на ворота гостей побільшало, та до особливої небезпеки справа рідко доходила.

Лише у середині тайму Сарнавський врятував гостей після заключного удару Фоміна.

Згодом Зубков влучив у штангу.

Наприкінці першої 45-хвилинки «Маріуполь» мав найбільш реальну нагоду відкривати рахунок. Вісенте сфолив на Бикові і арбітр призначив пенальті. Але знову відмінно зіграв Сарнавський – відбив удар Фоміна.

Господарі продовжували шукати ключі до воріт гостей. І таки дочекалися свого.

На 74-й хвилині Піхальоно точним ударом завершив контратаку маріупольців.

А вже у компенсований арбітром час Зубков таки реалізував свою останню спробу в матчі.

То ж «Маріуполь» з 39-ма очками бодай на якийсь час витіснив з четвертого місця «Зорю», у якої на бал менше.

«Львів» залишається на шостій сходинці першої шістки чемпіонату України.

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