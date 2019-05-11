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    «Маріуполь» дотиснув наприкінці матчу «Львів»

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    &laquo;Маріуполь&raquo; - &laquo;Львів&raquo;&nbsp; - «Маріуполь» дотиснув наприкінці матчу «Львів»
    «Маріуполь» - «Львів» 
    Football.ua

    Маріупольці вирвали перемогу в домашньому поєдинку 28-го туру

    «Маріуполь» - «Львів» - 2:0

    Голи: 1:0 – Піхальонок (74). 2:0 – Зубков (90+2)
    Нереалізований пенальті: Фомін (39).
    «Маріуполь»: Гальчук – Кирюханцев (Тищенко, 87), Чоботенко, Яворський, Биков – Ігнатенко – Зубков, Піхальонок, Мишньов, Вакула (Сікан, 72) – Фомін (Горбунов, 79).
    «Львів»: Сарнавський – Вісенте (Парамонов, 46), Адамюк, Борзенко, Насонов – Сабіно (Шина, 69), Мартан (Приймак, 59) – Педро, Ліпе, Пернамбуко – Бруно.
    Судді: Романов – Жарий, Трехліб, Пасхал.
    Попередження: Ігнатенко (4), Зубков (50), Мишньов (55), Чоботенко (67), Биков (85) – Вісенте (38), Мартан (52), Бруно (85).
    11 травня. Маріуполь. Стадіон імені Бойка.

    Після досить інертного початку матчу господарі поступово прибрали ігрову ініціативу в свої руки. Тиску на ворота гостей побільшало, та до особливої небезпеки справа рідко доходила.
    Лише у середині тайму Сарнавський врятував гостей після заключного удару Фоміна.
    Згодом Зубков влучив у штангу.

    Наприкінці першої 45-хвилинки «Маріуполь» мав найбільш реальну нагоду відкривати рахунок. Вісенте сфолив на Бикові і арбітр призначив пенальті. Але знову відмінно зіграв Сарнавський – відбив удар Фоміна.

    Господарі продовжували шукати ключі до воріт гостей. І таки дочекалися свого.

    На 74-й хвилині Піхальоно точним ударом завершив контратаку маріупольців.

    А вже у компенсований арбітром час Зубков таки реалізував свою останню спробу в матчі.
    То ж «Маріуполь» з 39-ма очками бодай на якийсь час витіснив з четвертого місця «Зорю», у якої на бал менше.

    «Львів» залишається на шостій сходинці першої шістки чемпіонату України.

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