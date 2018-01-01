«Маріуполь» обіграв «Сараєво», «Верес» і «Жетису» розійшлися без голів

Маріупольці провели другий спраинг за день

«Маріуполь» обіграв «Сараєво» у другому спарингу неділі. Команда Олександра Бабича пропустила першою, але в підсумку вирвала перемогу, забивши два голи у відповідь. У складі «Маріуполя» грав один неназваний гравець на перегляді, а також Дава, який працює в розташуванні маріупольців із середини січня.



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ФК Маріуполь

Маріупольці провели другий спраинг за день

«Маріуполь» обіграв «Сараєво» у другому спарингу неділі.

Команда Олександра Бабича пропустила першою, але в підсумку вирвала перемогу, забивши два голи у відповідь.

У складі «Маріуполя» грав один неназваний гравець на перегляді, а також Дава, який працює в розташуванні маріупольців із середини січня.

Рівненський «Верес» вдруге поспіль зіграв внічию на тренувальному зборі, який команда проводить в Туреччині. Суперником рівнян був представник Казахстанської Прем'єр-ліги – «Жетису».

Товариські матчі

«Маріуполь» – «Сараєво» – 2:1

Голи: Тотовицький(54), Яворський(71) – Велковскі(47)

«Верес» – «Жетису» – 0:0

Джерело: Футбол 24