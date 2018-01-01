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    «Маріуполь» обіграв «Сараєво», «Верес» і «Жетису» розійшлися без голів

    Маріупольці провели другий спраинг за день
    «Маріуполь» обіграв «Сараєво» у другому спарингу неділі. Команда Олександра Бабича пропустила першою, але в підсумку вирвала перемогу, забивши два голи у відповідь. У складі «Маріуполя» грав один неназваний гравець на перегляді, а також Дава, який працює в розташуванні маріупольців із середини січня.
    • Сьогодні, 19:48
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    ФК Маріуполь
    ФК Маріуполь

    Маріупольці провели другий спраинг за день

    «Маріуполь» обіграв «Сараєво» у другому спарингу неділі.

    Команда Олександра Бабича пропустила першою, але в підсумку вирвала перемогу, забивши два голи у відповідь.

    У складі «Маріуполя» грав один неназваний гравець на перегляді, а також Дава, який працює в розташуванні маріупольців із середини січня.

    Рівненський «Верес» вдруге поспіль зіграв внічию на тренувальному зборі, який команда проводить в Туреччині. Суперником рівнян був представник Казахстанської Прем'єр-ліги – «Жетису».

    Товариські матчі

    «Маріуполь» – «Сараєво» – 2:1

    Голи: Тотовицький(54), Яворський(71) – Велковскі(47)

    «Верес» – «Жетису» – 0:0

    Джерело: Футбол 24

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