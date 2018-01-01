«Маріуполь» обіграв «Сараєво», «Верес» і «Жетису» розійшлися без голів
- Сьогодні, 19:48
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ФК Маріуполь
Маріупольці провели другий спраинг за день
«Маріуполь» обіграв «Сараєво» у другому спарингу неділі.
Команда Олександра Бабича пропустила першою, але в підсумку вирвала перемогу, забивши два голи у відповідь.
У складі «Маріуполя» грав один неназваний гравець на перегляді, а також Дава, який працює в розташуванні маріупольців із середини січня.
Рівненський «Верес» вдруге поспіль зіграв внічию на тренувальному зборі, який команда проводить в Туреччині. Суперником рівнян був представник Казахстанської Прем'єр-ліги – «Жетису».
Товариські матчі
«Маріуполь» – «Сараєво» – 2:1
Голи: Тотовицький(54), Яворський(71) – Велковскі(47)
«Верес» – «Жетису» – 0:0
Джерело: Футбол 24