«Маріуполь» підписав контракт з Діденком

Нападник став четвертим футболістом, який поповнив склад «Маріуполя»

«Маріуполь» підписав угоду з досвідченим форвардом Анатолієм Діденком, повідомляє офіційний сайт клубу. З нападаючим підписаний договір до кінця сезону. У новому клубі гравець буде виступати під 93-м номером. У складі приазовців Діденко буде конкурувати за місце в основному складі з Андрієм Борячуком і замінить Руслана Фоміна, який



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Анатолія Діденко. Фото: ФК Маріуполь

Нападник став четвертим футболістом, який поповнив склад «Маріуполя»

«Маріуполь» підписав угоду з досвідченим форвардом Анатолієм Діденком, повідомляє офіційний сайт клубу.

З нападаючим підписаний договір до кінця сезону. У новому клубі гравець буде виступати під 93-м номером.

У складі приазовців Діденко буде конкурувати за місце в основному складі з Андрієм Борячуком і замінить Руслана Фоміна, який взимку перебрався в «Шахтар».

Нападник став четвертим футболістом, який поповнив склад «Маріуполя». Раніше приазовці підписали захисника Бесіра Демір, а також хавбеків Дениса Дедечко і Олександра Піхаленка, який перейшов на правах оренди з «Шахтаря».

Останнім клубом Діденка була «Жемчужина», за яку він виступав в першій частині сезону. У 17 поєдинках за одеську команду 35-річний форвард забив 7 м'ячів у Першій лізі.