  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Маріуполь» підписав контракт з Діденком

    Нападник став четвертим футболістом, який поповнив склад «Маріуполя»
    «Маріуполь» підписав угоду з досвідченим форвардом Анатолієм Діденком, повідомляє офіційний сайт клубу. З нападаючим підписаний договір до кінця сезону. У новому клубі гравець буде виступати під 93-м номером. У складі приазовців Діденко буде конкурувати за місце в основному складі з Андрієм Борячуком і замінить Руслана Фоміна, який
    • Сьогодні, 22:15
    • Розсилка
    Анатолія Діденко. Фото: ФК Маріуполь
    Анатолія Діденко. Фото: ФК Маріуполь

    Нападник став четвертим футболістом, який поповнив склад «Маріуполя»

    «Маріуполь» підписав угоду з досвідченим форвардом Анатолієм Діденком, повідомляє офіційний сайт клубу.

    З нападаючим підписаний договір до кінця сезону. У новому клубі гравець буде виступати під 93-м номером.

    У складі приазовців Діденко буде конкурувати за місце в основному складі з Андрієм Борячуком і замінить Руслана Фоміна, який взимку перебрався в «Шахтар».

    Нападник став четвертим футболістом, який поповнив склад «Маріуполя». Раніше приазовці підписали захисника Бесіра Демір, а також хавбеків Дениса Дедечко і Олександра Піхаленка, який перейшов на правах оренди з «Шахтаря».

    Останнім клубом Діденка була «Жемчужина», за яку він виступав в першій частині сезону. У 17 поєдинках за одеську команду 35-річний форвард забив 7 м'ячів у Першій лізі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Маріуполь»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ