«Маріуполь» підписав угоду з французьким захисником
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Джойскім Дава Чаконте. Фото ФК «Маріуполь»
Джойскім Дава Чаконте продовжить свою кар'єру в українському чемпіонаті
ФК «Маріуполь» зміцнив свій склад Джойскімом Дава Чаконте.
Захисник виступатиме за команду під номером «5», інформує офіційний сайт клубу.
Джойскім став першим французьким гравцем в історії маріупольського клубу.
Джойскім Дава Чаконте народився 9 квітня 1996 року у Коломбес (Франція). Амплуа – центральний захисник. Зріст - 194 см, вага - 95 кг.
Джойскім навчався у футбольних школах «Ніцци», «Ренна» та «Монако».
Сезон-2016/17 захисник провів у «Жиль Вісенте» (Португалія).
Виступав за юнацькі та молодіжні збірні Камеруну.