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    «Маріуполь» підписав угоду з французьким захисником

    Джойскім Дава Чаконте продовжить свою кар'єру в українському чемпіонаті
    ФК «Маріуполь» зміцнив свій склад Джойскімом Дава Чаконте. Захисник виступатиме за команду під номером «5», інформує офіційний сайт клубу. Джойскім став першим французьким гравцем в історії маріупольського клубу. Джойскім Дава Чаконте народився 9 квітня 1996 року у Коломбес (Франція). Амплуа – центральний захисник.
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    Джойскім Дава Чаконте. Фото ФК &laquo;Маріуполь&raquo;
    Джойскім Дава Чаконте. Фото ФК «Маріуполь»

    Джойскім Дава Чаконте продовжить свою кар'єру в українському чемпіонаті

    ФК «Маріуполь» зміцнив свій склад Джойскімом Дава Чаконте.

    Захисник виступатиме за команду під номером «5», інформує офіційний сайт клубу.

    Джойскім став першим французьким гравцем в історії маріупольського клубу.

    Джойскім Дава Чаконте народився 9 квітня 1996 року у Коломбес (Франція). Амплуа – центральний захисник. Зріст - 194 см, вага - 95 кг.

    Джойскім навчався у футбольних школах «Ніцци», «Ренна» та «Монако».

    Сезон-2016/17 захисник провів у «Жиль Вісенте» (Португалія).

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    Виступав за юнацькі та молодіжні збірні Камеруну.

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