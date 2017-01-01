«Маріуполь» посилився першим гравцем під час зимової перерви

30-річний гравець отримав контракт до кінця нинішнього сезону

Півзахисник Денис Дедечко став першим новачком «Маріуполя» під час зимової перерви в чемпіонаті України. Офіційний сайт «Маріуполя» інформує про підписання угоди з хавбеком Денисом Дедечком, який з 2016-го року виступав в Росії за СКА Хабаровськ. 30-річний гравець отримав контракт до кінця нинішнього сезону. В Україні



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Денис Дедечко. Фото: Getty Images

30-річний гравець отримав контракт до кінця нинішнього сезону

Півзахисник Денис Дедечко став першим новачком «Маріуполя» під час зимової перерви в чемпіонаті України.

Офіційний сайт «Маріуполя» інформує про підписання угоди з хавбеком Денисом Дедечком, який з 2016-го року виступав в Росії за СКА Хабаровськ.

30-річний гравець отримав контракт до кінця нинішнього сезону.

В Україні Дедечко грав за «Динамо-2», «Нафтовик», «Кривбас» і «Олександрію», а найбільш успішним був період кар'єри у «Ворсклі» (2013-2015), коли Денис отримав виклик в збірну України, за яку провів один матч.

У Росії футболіст грав за «Амкар», «Краснодар» і «Луч-Енергію».

Джерело: sportarena.com