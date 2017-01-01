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    «Маріуполь» посилився першим гравцем під час зимової перерви

    30-річний гравець отримав контракт до кінця нинішнього сезону
    Півзахисник Денис Дедечко став першим новачком «Маріуполя» під час зимової перерви в чемпіонаті України. Офіційний сайт «Маріуполя» інформує про підписання угоди з хавбеком Денисом Дедечком, який з 2016-го року виступав в Росії за СКА Хабаровськ. 30-річний гравець отримав контракт до кінця нинішнього сезону. В Україні
    • Сьогодні, 18:40
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    Денис Дедечко. Фото: Getty Images
    Денис Дедечко. Фото: Getty Images

    30-річний гравець отримав контракт до кінця нинішнього сезону

    Півзахисник Денис Дедечко став першим новачком «Маріуполя» під час зимової перерви в чемпіонаті України.

    Офіційний сайт «Маріуполя» інформує про підписання угоди з хавбеком Денисом Дедечком, який з 2016-го року виступав в Росії за СКА Хабаровськ.

    30-річний гравець отримав контракт до кінця нинішнього сезону.

    В Україні Дедечко грав за «Динамо-2», «Нафтовик», «Кривбас» і «Олександрію», а найбільш успішним був період кар'єри у «Ворсклі» (2013-2015), коли Денис отримав виклик в збірну України, за яку провів один матч.

    У Росії футболіст грав за «Амкар», «Краснодар» і «Луч-Енергію».

    Джерело: sportarena.com

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