«Маріуполь» припинив співпрацю з півзахисником
- Сьогодні, 08:11
-
Розсилка
Сергій Вакуленко (по центру). Фото: Футбол 24
У першій частині поточного сезону 24-річний хавбек провів 15 матчів у складі «Маріуполя» і забив три голи
Півзахисник «Маріуполя», контракт якого належить «Шахтарю», Сергій Вакуленко припинив співпрацю з маріупольським клубом.
Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».
Раніше повідомлялося, що Вакуленко може піти в оренду в «Олімпік».
У першій частині поточного сезону 24-річний хавбек провів 15 матчів у складі «Маріуполя» і забив три голи.
Раніше повідомлялося, що «Маріуполь» переглядає захисника Аделя Гафеті.
Джерело: ua.tribuna.com