  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Маріуполь» припинив співпрацю з півзахисником

    У першій частині поточного сезону 24-річний хавбек провів 15 матчів у складі «Маріуполя» і забив три голи
    Півзахисник «Маріуполя», контракт якого належить «Шахтарю», Сергій Вакуленко припинив співпрацю з маріупольським клубом. Про це повідомляє телеканал «Футбол 1». Раніше повідомлялося, що Вакуленко може піти в оренду в «Олімпік». У першій частині поточного сезону 24-річний хавбек провів 15 матчів у
    • Сьогодні, 08:11
    • Розсилка
    Сергій Вакуленко (по центру). Фото: Футбол 24
    Сергій Вакуленко (по центру). Фото: Футбол 24

    У першій частині поточного сезону 24-річний хавбек провів 15 матчів у складі «Маріуполя» і забив три голи

    Півзахисник «Маріуполя», контракт якого належить «Шахтарю», Сергій Вакуленко припинив співпрацю з маріупольським клубом.

    Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».

    Раніше повідомлялося, що Вакуленко може піти в оренду в «Олімпік».

    У першій частині поточного сезону 24-річний хавбек провів 15 матчів у складі «Маріуполя» і забив три голи.

    Раніше повідомлялося, що «Маріуполь» переглядає захисника Аделя Гафеті.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ