«Маріуполь» припинив співпрацю з півзахисником

У першій частині поточного сезону 24-річний хавбек провів 15 матчів у складі «Маріуполя» і забив три голи

Півзахисник «Маріуполя», контракт якого належить «Шахтарю», Сергій Вакуленко припинив співпрацю з маріупольським клубом. Про це повідомляє телеканал «Футбол 1». Раніше повідомлялося, що Вакуленко може піти в оренду в «Олімпік». У першій частині поточного сезону 24-річний хавбек провів 15 матчів у