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    Київське «Динамо» отримало суперника в Лізі чемпіонів

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    13 серпня очікуємо&nbsp;&laquo;Брюґґе&raquo; у Києві - Київське «Динамо» отримало суперника в Лізі чемпіонів
    13 серпня очікуємо «Брюґґе» у Києві
    007 Soccer Picks

    Український віце-чемпіон виглядає фаворитом проотистояння

    Сьогодні в швейцарському Ньоні відбулося чергове жеребкування Ліги чемпіонів поточного сезону. Для України воно цікаве тим, що свого опонента в третій кваліфікації турніру дізналося київське «Динамо».

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    6/7 серпня відбудуться перші матчі, 13 серпня - матчі-відповіді.

    Шлях представників ліг

    Українське «Динамо» і російський «Краснодар» були розведені по різних парах. Команди, що програли на цій стадії, продовжать боротьбу на груповому етапі Ліги Європи.

    Результати жеребкування

    «Істанбул Башакшехір» (Туреччина) - «Олімпіакос» (Греція)/«Вікторія» (Чехія)
    «Краснодар» (РФ) - «Порту» (Португалія)
    «Брюґґе» (Бельгія) - «Динамо» (Київ, Україна)
    «Базель» (Швейцарія)/ПСВ (Нідерланди) - ЛАСК (Австрія)

    Шлях чемпіонів

    Команди, що програли на цій стадії, продовжать боротьбу в раунді плей-оф Ліги Європи УЄФА, де підуть шляхом чемпіонів.

    Результати жеребкування

    «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль)/ЧФР (Клуж, Румунія) - «Селтік» (Шотландія)/«Нимме Калью» (Естонія)
    АПОЕЛ (Кіпр)/«Сутьєска» (Чорногорія) - «Карабах» (Азербайджан)/«Дандолк» (Ірландія)
    ПАОК (Греція) - «Аякс» (Нідерланди)
    «Динамо» (Заґреб, Хорватія)/«Сабуртало» (Грузія) - «Валлетта» (Мальта)/«Ференцварош» (Угорщина)
    «Црвена Звезда» (Сербія)/ГІК (Фінляндія) - «Копенгаген» (Данія)/ТНС (Вельс)
    «Марібор» (Словенія)/АІК (Швеція) - БАТЕ (Білорусь)/«Русенборґ» (Норвегія)

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    жеребкування ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ФК «Брюґґе»
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