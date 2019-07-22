Київське «Динамо» отримало суперника в Лізі чемпіонів



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13 серпня очікуємо «Брюґґе» у Києві 007 Soccer Picks

Український віце-чемпіон виглядає фаворитом проотистояння

Сьогодні в швейцарському Ньоні відбулося чергове жеребкування Ліги чемпіонів поточного сезону. Для України воно цікаве тим, що свого опонента в третій кваліфікації турніру дізналося київське «Динамо».

6/7 серпня відбудуться перші матчі, 13 серпня - матчі-відповіді.

Шлях представників ліг

Українське «Динамо» і російський «Краснодар» були розведені по різних парах. Команди, що програли на цій стадії, продовжать боротьбу на груповому етапі Ліги Європи.

Результати жеребкування

«Істанбул Башакшехір» (Туреччина) - «Олімпіакос» (Греція)/«Вікторія» (Чехія)

«Краснодар» (РФ) - «Порту» (Португалія)

«Брюґґе» (Бельгія) - «Динамо» (Київ, Україна)

«Базель» (Швейцарія)/ПСВ (Нідерланди) - ЛАСК (Австрія)

Шлях чемпіонів

Команди, що програли на цій стадії, продовжать боротьбу в раунді плей-оф Ліги Європи УЄФА, де підуть шляхом чемпіонів.

Результати жеребкування

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль)/ЧФР (Клуж, Румунія) - «Селтік» (Шотландія)/«Нимме Калью» (Естонія)

АПОЕЛ (Кіпр)/«Сутьєска» (Чорногорія) - «Карабах» (Азербайджан)/«Дандолк» (Ірландія)

ПАОК (Греція) - «Аякс» (Нідерланди)

«Динамо» (Заґреб, Хорватія)/«Сабуртало» (Грузія) - «Валлетта» (Мальта)/«Ференцварош» (Угорщина)

«Црвена Звезда» (Сербія)/ГІК (Фінляндія) - «Копенгаген» (Данія)/ТНС (Вельс)

«Марібор» (Словенія)/АІК (Швеція) - БАТЕ (Білорусь)/«Русенборґ» (Норвегія)