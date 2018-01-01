«Маріуполь» у товариському матчі розійшовся миром з польським клубом
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Зустріч з «Ягеллонією» завершилася з рахунком 1:1
У середу, 31 січня, у Белеку відбувся черговий спаринг ФК «Маріуполь» на зборах у Туреччині.
Противником приазовців був ФК «Ягеллонія» з міста Білосток (Польща), інформує офіційний сайт клубу.
Українська команда вийшла вперед на 14-й хвилині після точного удару Болбата.
«Маріуполь» вів у рахунку фактично до завершального відтинку зустрічі, поки на 70-й хвилині суперники не зрівняли цифри на табло.
Більше забитих голів у матчі не було.
Товариський матч з футболу
ФК «Маріуполь» - «Ягеллонія» (Польща) – 1:1 (1:0)
Гол у «Маріуполя»: Болбат (14)
«Маріуполь»: Гальчук (Левченко, 46), Насонов, Биков, Гафаіті, Неплях, Кольцов (Гоміс, 46), Піхальонок, Мишньов (Коробенко, 46), Радченко, Болбат (гравець на перегляді 69), гравець на перегляді.