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    «Маріуполь» у товариському матчі розійшовся миром з польським клубом

    Зустріч з «Ягеллонією» завершилася з рахунком 1:1
    У середу, 31 січня, у Белеку відбувся черговий спаринг ФК «Маріуполь» на зборах у Туреччині. Противником приазовців був ФК «Ягеллонія» з міста Білосток (Польща), інформує офіційний сайт клубу. Українська команда вийшла вперед на 14-й хвилині після точного удару Болбата. «Маріуполь» вів у рахунку фактично до
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    Фото ФК &laquo;Маріуполь&raquo;
    Фото ФК «Маріуполь»

    Зустріч з «Ягеллонією» завершилася з рахунком 1:1

    У середу, 31 січня, у Белеку відбувся черговий спаринг ФК «Маріуполь» на зборах у Туреччині.

    Противником приазовців був ФК «Ягеллонія» з міста Білосток (Польща), інформує офіційний сайт клубу.

    Українська команда вийшла вперед на 14-й хвилині після точного удару Болбата.

    «Маріуполь» вів у рахунку фактично до завершального відтинку зустрічі, поки на 70-й хвилині суперники не зрівняли цифри на табло.

    Більше забитих голів у матчі не було.

    Товариський матч з футболу

    ФК «Маріуполь» - «Ягеллонія» (Польща) – 1:1 (1:0)

    Гол у «Маріуполя»: Болбат (14)

    «Маріуполь»: Гальчук (Левченко, 46), Насонов, Биков, Гафаіті, Неплях, Кольцов (Гоміс, 46), Піхальонок, Мишньов (Коробенко, 46), Радченко, Болбат (гравець на перегляді 69), гравець на перегляді.

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