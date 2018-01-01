«Маріуполь» у товариському матчі розійшовся миром з польським клубом

Зустріч з «Ягеллонією» завершилася з рахунком 1:1

У середу, 31 січня, у Белеку відбувся черговий спаринг ФК «Маріуполь» на зборах у Туреччині. Противником приазовців був ФК «Ягеллонія» з міста Білосток (Польща), інформує офіційний сайт клубу. Українська команда вийшла вперед на 14-й хвилині після точного удару Болбата. «Маріуполь» вів у рахунку фактично до



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Фото ФК «Маріуполь»

Зустріч з «Ягеллонією» завершилася з рахунком 1:1

У середу, 31 січня, у Белеку відбувся черговий спаринг ФК «Маріуполь» на зборах у Туреччині.

Противником приазовців був ФК «Ягеллонія» з міста Білосток (Польща), інформує офіційний сайт клубу.

Українська команда вийшла вперед на 14-й хвилині після точного удару Болбата.

«Маріуполь» вів у рахунку фактично до завершального відтинку зустрічі, поки на 70-й хвилині суперники не зрівняли цифри на табло.

Більше забитих голів у матчі не було.

Товариський матч з футболу

ФК «Маріуполь» - «Ягеллонія» (Польща) – 1:1 (1:0)

Гол у «Маріуполя»: Болбат (14)

«Маріуполь»: Гальчук (Левченко, 46), Насонов, Биков, Гафаіті, Неплях, Кольцов (Гоміс, 46), Піхальонок, Мишньов (Коробенко, 46), Радченко, Болбат (гравець на перегляді 69), гравець на перегляді.