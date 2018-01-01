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    «Маріуполь» завершив перший зимовий збір у Туреччині

    «Маріуполь» поки не збирається повертатися в Україну
    Команда Олександра Бабича завершила першу частину підготовки до нового сезону, проте в Україну команда поки не повертається. Команда провела чотири матчі (2 перемоги, поразки і нічия) і тепер за підсумками збору отримала два дні вихідних, інформує офіційний сайт «Маріуполя», При цьому, очевидно, «Маріуполь» не збирається
    • Сьогодні, 21:31
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    ФК Маріуполь на зборах. Фото:&nbsp;<span>fcmariupol.com</span>
    ФК Маріуполь на зборах. Фото: fcmariupol.com

    «Маріуполь» поки не збирається повертатися в Україну

    Команда Олександра Бабича завершила першу частину підготовки до нового сезону, проте в Україну команда поки не повертається.

    Команда провела чотири матчі (2 перемоги, поразки і нічия) і тепер за підсумками збору отримала два дні вихідних, інформує офіційний сайт «Маріуполя»,

    При цьому, очевидно, «Маріуполь» не збирається повертатися в Україну, а другий збір почне вже на наступному тижні в Сіде.

    Зазначимо, що днями команда втратила своїх лідерів - хавбек В'ячеслав Таньковский і форвард Руслан Фомін відправилися в розташування «Шахтаря».

    Також з «Шахтаря» в «Маріуполь» перейшов хавбек Олександр Пихаленок.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Маріуполь»
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