«Маріуполь» завершив перший зимовий збір у Туреччині
- Сьогодні, 21:31
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ФК Маріуполь на зборах. Фото: fcmariupol.com
«Маріуполь» поки не збирається повертатися в Україну
Команда Олександра Бабича завершила першу частину підготовки до нового сезону, проте в Україну команда поки не повертається.
Команда провела чотири матчі (2 перемоги, поразки і нічия) і тепер за підсумками збору отримала два дні вихідних, інформує офіційний сайт «Маріуполя»,
При цьому, очевидно, «Маріуполь» не збирається повертатися в Україну, а другий збір почне вже на наступному тижні в Сіде.
Зазначимо, що днями команда втратила своїх лідерів - хавбек В'ячеслав Таньковский і форвард Руслан Фомін відправилися в розташування «Шахтаря».
Також з «Шахтаря» в «Маріуполь» перейшов хавбек Олександр Пихаленок.