«Маріуполь» завершив перший зимовий збір у Туреччині

«Маріуполь» поки не збирається повертатися в Україну

Команда Олександра Бабича завершила першу частину підготовки до нового сезону, проте в Україну команда поки не повертається. Команда провела чотири матчі (2 перемоги, поразки і нічия) і тепер за підсумками збору отримала два дні вихідних, інформує офіційний сайт «Маріуполя», При цьому, очевидно, «Маріуполь» не збирається



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ФК Маріуполь на зборах. Фото: fcmariupol.com

«Маріуполь» поки не збирається повертатися в Україну

Команда Олександра Бабича завершила першу частину підготовки до нового сезону, проте в Україну команда поки не повертається.

Команда провела чотири матчі (2 перемоги, поразки і нічия) і тепер за підсумками збору отримала два дні вихідних, інформує офіційний сайт «Маріуполя»,

При цьому, очевидно, «Маріуполь» не збирається повертатися в Україну, а другий збір почне вже на наступному тижні в Сіде.

Зазначимо, що днями команда втратила своїх лідерів - хавбек В'ячеслав Таньковский і форвард Руслан Фомін відправилися в розташування «Шахтаря».

Також з «Шахтаря» в «Маріуполь» перейшов хавбек Олександр Пихаленок.