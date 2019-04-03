«Маріуполь» здобув вольову перемогу у Львові
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Розсилка
Три голи в другому таймі принесли маріупольцям гостьову перемогу
«Львів» - «Маріуполь» - 2:3
Голи: 1:0 - Ліпе 22, 1:1 - Зубков (55, з пенальті), 1:2 - Борячук (70), 1:3 - Зубков (77), 2:3 - Приймак (78)
«Львів»: Бандура, Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов, Сабино, Мартан, Ліпе, Альваро, Педро, Бруно.
«Маріуполь»: Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Яворський, Полегенько, Ігнатенко, Федорчук, Зубков, Чурко, Горбунов, Сикан.
Господарі вийшли вперед в середині першого тайму. Зі штрафного ефектно забив Ліпе.
З поновлення боротьби по перерві господарі швидко залишилися в меншості. Мартан отримав попередження за другий фол у карному майданчику. Пенальті реалізував Зубков.
Згодом впродовж семи хвилин у ворота львів’ян поцілили Борячук та той же Зубков.
Однак господарі одразу повернули інтригу – Приймак ефектно поклав м’яч у кут.