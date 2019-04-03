Завдяки Циганкову і судді «Динамо» здійснило фантастичний камбек вдесятьох у матчі з «Зорею» (відео)



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Віктор Циганков Facebook

Кияни вирвали перемогу, програючи по ходу матчу два м'ячі

«Зоря» - «Динамо» - 2:3

Голи: 1:0 – Караваєв (32), 2:0 – Білий (54) 2:1 – Буяльський (58), 2:2 – Циганков (63), 2:3 – Циганков (81, з пенальті).

«Зоря»: Махарадзе, Литвин, Білий, Хомченовський, Казаков, Силас, Чеберко, Караваєв, Будковський, Луньов, Кабаєв

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Кадар, Кенджора, Вербич, Шепелєв, Циганков, Буяльський, Шабанов, Шапаренко, Русин



Судді: Копієвський (Кропивницький) – Корнійко, Альохін, Дердо.

Попередження: Силас 43, Будковський 46, Луньов 56, Кабаєв 60, Білий 63, Чечер 81 - Шапаренко 39, Кадар 48, 54, Кенджора 56, Буяльський 84, Вербич 90+1

Вилучення: Білий 69 - Кадар 54

Перебіг боротьби не вселяв оптимізму вболівальникам киян. Вони хоч і більше контролювали м’яч, не особливо загрожували воротам суперника. Натомість луганчани гострі атакували.

Шоком для киян став момент на 32-й хвилині, коли Краваєв виявився найспритнішим в карному майданчику.

Гол Караваєва

На початку другого тайму нове потрясіння для гостей. Всього за сім хвилин після попередження Кадар заробив друге попередження та достроково залишив поле. Бойко відбив удар зі штрафного Силаса та Білий добив у сітку.

Вилучення Кадара

Гол Білого

Лише після цього гості схаменулися. Буяльський швидко сквитав один гол.

Гол Буяльського

Циганков згодом зі штрафного зрівняв рахунок.

Гол Циганкова

Згодо склади вирівнялися – вилучили Білого.

Вилучення Білого

Переможний м’яч наприкінці зустрічі забив Циганков з пенальті, призначений за влучання в руку Чечера.