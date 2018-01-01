«Маріуполь» зіграв внічию з «Раднічками» у товариському матчі

Команда переглянула в спарингу чотирьох потенційних новачків

«Маріуполь» зіграв в суху нічию з Раднічками (0:0) на тренувальному зборі в Туреччині. Тренерський штаб приазовців на чолі з Олександром Бабичем переглянув в спарингу чотирьох потенційних новачків. Один з них вийшов в основному складі команди на позиції форварда і відіграв тайм. Забити «Маріуполю» в контрольній зустрічі не



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ФК Маріуполь. Фото: facebook.com/mariupolfc

Команда переглянула в спарингу чотирьох потенційних новачків

«Маріуполь» зіграв в суху нічию з Раднічками (0:0) на тренувальному зборі в Туреччині.

Тренерський штаб приазовців на чолі з Олександром Бабичем переглянув в спарингу чотирьох потенційних новачків. Один з них вийшов в основному складі команди на позиції форварда і відіграв тайм.

Забити «Маріуполю» в контрольній зустрічі не вдалося. Це третій поєдинок, в якому маріупольська команда зіграла внічию на другому зборі в Туреччині.

Товариський матч

«Маріуполь» - «Раднічкі» - 0:0

Джерело: sportarena.com