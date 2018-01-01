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    «Маріуполь» зіграв внічию з «Раднічками» у товариському матчі

    Команда переглянула в спарингу чотирьох потенційних новачків
    «Маріуполь» зіграв в суху нічию з Раднічками (0:0) на тренувальному зборі в Туреччині. Тренерський штаб приазовців на чолі з Олександром Бабичем переглянув в спарингу чотирьох потенційних новачків. Один з них вийшов в основному складі команди на позиції форварда і відіграв тайм. Забити «Маріуполю» в контрольній зустрічі не
    • Сьогодні, 14:04
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    ФК Маріуполь. Фото:&nbsp;<span>facebook.com/mariupolfc</span>
    ФК Маріуполь. Фото: facebook.com/mariupolfc

    Команда переглянула в спарингу чотирьох потенційних новачків

    «Маріуполь» зіграв в суху нічию з Раднічками (0:0) на тренувальному зборі в Туреччині.

    Тренерський штаб приазовців на чолі з Олександром Бабичем переглянув в спарингу чотирьох потенційних новачків. Один з них вийшов в основному складі команди на позиції форварда і відіграв тайм.

    Забити «Маріуполю» в контрольній зустрічі не вдалося. Це третій поєдинок, в якому маріупольська команда зіграла внічию на другому зборі в Туреччині.

    Товариський матч

    «Маріуполь» - «Раднічкі» - 0:0

    Джерело: sportarena.com

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