«Маріуполь» зіграв внічию з «Раднічками» у товариському матчі
- Сьогодні, 14:04
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ФК Маріуполь. Фото: facebook.com/mariupolfc
Команда переглянула в спарингу чотирьох потенційних новачків
«Маріуполь» зіграв в суху нічию з Раднічками (0:0) на тренувальному зборі в Туреччині.
Тренерський штаб приазовців на чолі з Олександром Бабичем переглянув в спарингу чотирьох потенційних новачків. Один з них вийшов в основному складі команди на позиції форварда і відіграв тайм.
Забити «Маріуполю» в контрольній зустрічі не вдалося. Це третій поєдинок, в якому маріупольська команда зіграла внічию на другому зборі в Туреччині.
Товариський матч
«Маріуполь» - «Раднічкі» - 0:0
Джерело: sportarena.com