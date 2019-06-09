Марія Музичук відібрала очки лідера претендентського турніру



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Марія Музичук із сестрою ще зберігають теоретичні шанси на перемогу Шахова Україна

Після першого кола представниці України ділять четверте місце

У столиці Татарстану Казані завершилося перше коло претендентського турніру ФІДЕ серед жінок.

У сьомому турі обидві українки, сестри Музичук, зіграли чорними внічию з росіянками: Анна - з Алєксандрою Костенюк, Марія - з лідеркою змагань Алєксандрою Горячкіною.

Також внічию завершилася партія Єкатєріна Лагно (РФ) - Нана Дзаґнідзе (Грузія). Єдину перемогу ігрового дня здобула росіянка Валентина Гуніна, яка білими переграла екс-чемпіонку світу Тань Чжун'ї з Китаю.

Після першого кола впевнене лідерство утримує Горячкіна - 5,5 очок із семи можливих. У Дзаґнідзе і Лагно - по чотири пункти. Сестри Музичук разом із Костенюк і Гуніною мають по три очки і ділять четверту-сьому позиції. Замикає таблицю Тань Чжун'ї - 2,5 очка.

9 червня, на старті другого кола сестри Музичук зіграють між собою. Переможниця турніру, яка отримає змогу посперечатися за світову шахову корону з китаянкою Цзюй Веньцзюнь, визначиться 17 червня.