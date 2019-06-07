Нарешті прорвало: сестри Музичук здобули перші перемоги на турнірі претенденток у Росії



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Марія Музичук разом із сестрою нарешті почали перемагати в Казані Шахова Україна

Наші шахістки вже ділять четверте-сьоме місця

Сестри Музичук нарешті здобули свої перші перемоги на претендентському турнірі ФІДЕ, який триває в столиці Татарстану Казані.

Після п'яти стартових турів обидві українки не виграли жодної партії, мали по півтора очка і замикали таблицю. І ось нарешті «перемогам час настав».

Гросмейстерки зі Стрия на Львівщині грали білими і обидві перемогли росіянок: Анна - Валентину Гуніну, Марія - Алєксандру Костенюк.

Ще в одному поєдинку зустрічалися поточні лідерки змагань: Нана Дзаґнідзе з Грузії білими програла представниці РФ Алєксандрі Горячкіній. Трохи несподіваною вийшла перемога чорними іншої росіянки Єкатєріни Лагно над екс-чемпіонкою світу Тань Чжун'ї з Китаю.

Таким чином, Горячкіна, маючи п'ять очків з шести можливих, зміцнила своє лідерство. Дзаґнідзе і Лагно відстають від неї відразу на півтора пункта. Сестри Музичук із двома з половиною очками ділять четверте-сьоме місця з Тань Чжун'ї і Алєксандрою Костенюк. Замикає таблицю Валентина Гуніна. У неї лише два бали.

У сьомому, заключному в першому колі турніру турі в суботу, 8 червня, зустрічаються: Костенюк - Анна Музичук, Горячкіна - Марія Музичук, Лагно - Дзаґнідзе, Гуніна - Тань Чжун'ї.

Загалом суперниці проведуть 14 турів. Переможниця визначиться 17 червня. Вона зіграє за світову шахову корону з чинною чемпіонкою, китаянкою Цзюй Веньцзюнь.