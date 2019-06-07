  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нарешті прорвало: сестри Музичук здобули перші перемоги на турнірі претенденток у Росії

    • Розсилка
    Марія Музичук разом із сестрою нарешті почали перемагати в Казані - Нарешті прорвало: сестри Музичук здобули перші перемоги на турнірі претенденток у Росії
    Марія Музичук разом із сестрою нарешті почали перемагати в Казані
    Шахова Україна

    Наші шахістки вже ділять четверте-сьоме місця

    Сестри Музичук нарешті здобули свої перші перемоги на претендентському турнірі ФІДЕ, який триває в столиці Татарстану Казані.

    Читайте також

    Після п'яти стартових турів обидві українки не виграли жодної партії, мали по півтора очка і замикали таблицю. І ось нарешті «перемогам час настав».

    Гросмейстерки зі Стрия на Львівщині грали білими і обидві перемогли росіянок: Анна - Валентину Гуніну, Марія - Алєксандру Костенюк.

    Ще в одному поєдинку зустрічалися поточні лідерки змагань: Нана Дзаґнідзе з Грузії білими програла представниці РФ Алєксандрі Горячкіній. Трохи несподіваною вийшла перемога чорними іншої росіянки Єкатєріни Лагно над екс-чемпіонкою світу Тань Чжун'ї з Китаю.

    Таким чином, Горячкіна, маючи п'ять очків з шести можливих, зміцнила своє лідерство. Дзаґнідзе і Лагно відстають від неї відразу на півтора пункта. Сестри Музичук із двома з половиною очками ділять четверте-сьоме місця з Тань Чжун'ї і Алєксандрою Костенюк. Замикає таблицю Валентина Гуніна. У неї лише два бали.

    У сьомому, заключному в першому колі турніру турі в суботу, 8 червня, зустрічаються: Костенюк - Анна Музичук, Горячкіна - Марія Музичук, Лагно - Дзаґнідзе, Гуніна - Тань Чжун'ї.

    Загалом суперниці проведуть 14 турів. Переможниця визначиться 17 червня. Вона зіграє за світову шахову корону з чинною чемпіонкою, китаянкою Цзюй Веньцзюнь.

     Читайте також: Навіщо було ганьбитися? Сестри Музичук валяться на турнірі претенденток
    Читайте також
    Марія Музичук шахи Анна Музичук Єкатєріна Лагно Алєксандра Костенюк Тань Чжун'ї
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ