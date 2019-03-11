Збірна України перемогла Вірменію і гратиме з Росією на чемпіонаті світу з шахів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Музичук підтвердила статус лідера Офіційний сайт чемпіонату світу

Наша команда веде з росіянками боротьбу за друге місце, але ще має шанси на чемпіонство

У шостому турі командного чемпіонату світу з шахів, який триває в Астані (Казахстан), сьогодні, 11 березня, жіноча збірна України здолала вірменок - 2,5:1,5.

Вирішальна перемога на рахунку Анни Музичук, яка здолала Ліліт Мкртчян. Її сестра Марія, а також Інна Гапоненко і Наталя Букса свої партії відповідно проти Еліни Даніелян, Анни Сарґсян і Марія Ґеворґян завершили внічию.

Тепер українки мають дев'ять очок і зберігають за собою третє місце. Лідирує Китай - 12 очок, далі йде Росія - 10.

Саме з росіянками завтра, 12 березня, зіграють підопічні Михайла Бродського.

Читайте також: Україна втратила важливі з точки зору боротьби за чемпіонство очки на чемпіонаті світу з шахів