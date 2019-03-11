Збірна України перемогла Вірменію і гратиме з Росією на чемпіонаті світу з шахів
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Анна Музичук підтвердила статус лідера
Офіційний сайт чемпіонату світу
Наша команда веде з росіянками боротьбу за друге місце, але ще має шанси на чемпіонство
У шостому турі командного чемпіонату світу з шахів, який триває в Астані (Казахстан), сьогодні, 11 березня, жіноча збірна України здолала вірменок - 2,5:1,5.
Вирішальна перемога на рахунку Анни Музичук, яка здолала Ліліт Мкртчян. Її сестра Марія, а також Інна Гапоненко і Наталя Букса свої партії відповідно проти Еліни Даніелян, Анни Сарґсян і Марія Ґеворґян завершили внічию.
Тепер українки мають дев'ять очок і зберігають за собою третє місце. Лідирує Китай - 12 очок, далі йде Росія - 10.
Саме з росіянками завтра, 12 березня, зіграють підопічні Михайла Бродського.
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