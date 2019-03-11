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    Збірна України перемогла Вірменію і гратиме з Росією на чемпіонаті світу з шахів

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    Анна Музичук підтвердила статус лідера - Збірна України перемогла Вірменію і гратиме з Росією на чемпіонаті світу з шахів
    Анна Музичук підтвердила статус лідера
    Офіційний сайт чемпіонату світу

    Наша команда веде з росіянками боротьбу за друге місце, але ще має шанси на чемпіонство

    У шостому турі командного чемпіонату світу з шахів, який триває в Астані (Казахстан), сьогодні, 11 березня, жіноча збірна України здолала вірменок - 2,5:1,5.

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    Вирішальна перемога на рахунку Анни Музичук, яка здолала Ліліт Мкртчян. Її сестра Марія, а також Інна Гапоненко і Наталя Букса свої партії відповідно проти Еліни Даніелян, Анни Сарґсян і Марія Ґеворґян завершили внічию.

    Тепер українки мають дев'ять очок і зберігають за собою третє місце. Лідирує Китай - 12 очок, далі йде Росія - 10.

    Саме з росіянками завтра, 12 березня, зіграють підопічні Михайла Бродського.

     Читайте також: Україна втратила важливі з точки зору боротьби за чемпіонство очки на чемпіонаті світу з шахів
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    Марія Музичук шахи Інна Гапоненко Наталія Букса Анна Музичук Ліліт Мкртчян Марія Ґеворґян Анна Сарґсян Еліна Даніелян
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