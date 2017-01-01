Маркевич: В Україні не вистачає гравців рівня збірної

На думку екс-тренера «Дніпра» та «Металіста», збірній не вистачає кваліфікованих виконавців

Екс-тренер «Дніпра» Мирон Маркевич вважає, що національній збірній не вистачає кваліфікованих виконавців. Про це він заявив в інтер'ю MatchDay. «Позитив – це те, що дві команди грають в єврокубках, це добре. А негатив – то, що у нас мало футболістів рівня збірної України. Мене цікавить, кого можна порекомендувати



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Мирон Маркевич. Фото: Футбол 24

На думку екс-тренера «Дніпра» та «Металіста», збірній не вистачає кваліфікованих виконавців

Екс-тренер «Дніпра» Мирон Маркевич вважає, що національній збірній не вистачає кваліфікованих виконавців. Про це він заявив в інтер'ю MatchDay.

«Позитив – це те, що дві команди грають в єврокубках, це добре. А негатив – то, що у нас мало футболістів рівня збірної України. Мене цікавить, кого можна порекомендувати головному тренеру національної команди і кого можна порадити, хто може виконувати завдання», – сказав він.

На його думку, у вирішальних матчах проти Ісландії та Хорватії збірна провалила другий тайм через недостатню фізичну готовність.

«Я вважаю, що в поєдинках з Ісландією і Хорватією ми провалили другі тайми. Якщо команда втомлюється в другому таймі, значить, сил не вистачає. А з такою збірною, як Хорватія, ще грають роль морально-вольові якості», – підсумував Маркевич.

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Джерело: Футбол 24