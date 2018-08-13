Марлос із «Шахтаря» – найкращий гравець 4-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги
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Таке рішення нашої експертної ради
Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 4-го туру чемпіонату УПЛ.
Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.
До складу експертної ради увійшли Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
За підсумками голосування перемогу здобув півзахисник «Шахтаря» Марлос.
За нього віддали голоси більшість респондентів.
Було ухвалено рішення визначити гравця 4-го туру без урахування матчу «Маріуполь» - «Динамо», який відбудеться аж 26 вересня.
Нагадаємо, півзахисника «Динамо» Вербича було визнано найкращим гравцем 3-го туру Прем'єр-ліги.
Окрім того, найкращим гравцем липня у Прем'єр-лізі було визнано півзахисника «Динамо».