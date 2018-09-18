Марлоса було визнано найкориснішим гравцем 8-го туру Прем'єр-ліги України
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Марлос. Фото: ФК Шахтар
Індекс ефективності півзахисника склав 346 балів
Найкориснішим гравцем 8-го туру Прем'єр-ліги України став півзахисник «Шахтаря» - Марлос.
Індекс ефективності гравця «Шахтаря» за версією InStat склав 346 балів.
Також зазначимо, що Марлос переміг у номінаціях Єдиноборства в атаці та Найкращий правий півзахисник.
На другому місці розташувався півзахисник «Маріуполя» Валерій Федорчук (338 балів), якого експертна рада УПЛ визнала найкращим гравцем 8-го туру.
На третьому місці ще один гравець «Шахтаря» - Алан Патрік (334 бали).
Як відомо, у 8-му турі Прем'єр-ліги України «Шахтар» впевнено переміг «Олександрію», а наставника донецького клубу Паулу Фонсеку було визнано найкращим тренером туру.