  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Марта Костюк не змогла пройти кваліфікацію на турнірі WTA в Чехії

    У трьох сетах українська теннісітка поступилася румунці Габріелу Русе
    Марті Костюк не вдалося подолати перший відбірковий раунд на турнірі WTA в Чехії. Вигравши перший сет, українка змогла зрівняти рахунок з 1-3 у другій партії і навіть вийти вперед. У десятому геймі Костюк відокремлювали всього два очки від перемоги в цьому матчі (4-5, 30-30 на подачі суперниці). Але її суперниця зуміла захистити свій гейм,
    • Вчора, 14:22
    • Розсилка
    Марта Костюк. Фото: WTA
    Марта Костюк. Фото: WTA

    У трьох сетах українська теннісітка поступилася румунці Габріелу Русе

    Марті Костюк не вдалося подолати перший відбірковий раунд на турнірі WTA в Чехії.

    Вигравши перший сет, українка змогла зрівняти рахунок з 1-3 у другій партії і навіть вийти вперед. У десятому геймі Костюк відокремлювали всього два очки від перемоги в цьому матчі (4-5, 30-30 на подачі суперниці).

    Але її суперниця зуміла захистити свій гейм, після чого виконала брейк і успішно подала на сет. У вирішальній партії Марта поступалася 0-5, змогла скоротити відставання, але після трьох програних геймів румунка все-таки взяла шосте очко. Матч тривав 1 годину і 53 хвилини.

    Марта Костюк приїхала на змагання в Чехії після виступу в Штутгарті, де пройшла кваліфікацію і зупинилася у другому раунді основи (сьома ракетка світу Каролін Гарсія обіграла українку в трьох сетах).

    J&T Banka Prague Open - International

    Прага, Чехія

    Призовий фонд: 250 000$

    Кваліфікація, перше коло

    Марта Костюк (Україна, 8) - Олена-Габріела Русе (Румунія) 1:2 (6-2, 5-7, 3-6)

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Чехія Марта Костюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ