Марта Костюк здолала співвітчизницю і вийшла в основну сітку турніру в Британії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марта Костюк набрала дуже гарну форму Великий теніс України

Українки зіграли дебютний тeрнір у 2019-му на траві

180-та ракетка світу Марта Костюк пробилася в основну сітку турніру ITF Womens Circuit в братанському Ілклі (покриття - трава, призовий фонд - $100 000).

У фіналі кваліфікації наша 16-річна тенісистка переграла співвітчизницю Катерину Завацьку (WTA №198) - 7:5, 6:4.

Матч тривав півтори години. По ходу зустрічі Костюк двічі подала навиліт, допустивши сім подвійних помилок, зробила сім брейків і програла п'ять геймів на своїй подачі.

Відзначимо, що наші тенісистки вперше зіграли один проти одної. І для Марти, і Кетерини це перший турнір на трав'яному покритті в 2019 році.

Читайте також: Юна українка Костюк поступилася в фіналі тенісного турніру