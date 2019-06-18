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    Марта Костюк здолала співвітчизницю і вийшла в основну сітку турніру в Британії

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    Марта Костюк набрала дуже гарну форму - Марта Костюк здолала співвітчизницю і вийшла в основну сітку турніру в Британії
    Марта Костюк набрала дуже гарну форму
    Великий теніс України

    Українки зіграли дебютний тeрнір у 2019-му на траві

    180-та ракетка світу Марта Костюк пробилася в основну сітку турніру ITF Womens Circuit в братанському Ілклі (покриття - трава, призовий фонд - $100 000).

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    У фіналі кваліфікації наша 16-річна тенісистка переграла співвітчизницю Катерину Завацьку (WTA №198) - 7:5, 6:4.

    Матч тривав півтори години. По ходу зустрічі Костюк двічі подала навиліт, допустивши сім подвійних помилок, зробила сім брейків і програла п'ять геймів на своїй подачі.

    Відзначимо, що наші тенісистки вперше зіграли один проти одної. І для Марти, і Кетерини це перший турнір на трав'яному покритті в 2019 році.

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