Матч чемпіонату РФ з футболу закінчився масовою бійкою між росіянами і дагестанцями (відео)
За підсумками бійки в нокаут потрапило двоє футболістів
Скрін-шот
Футболісти продовжили виясняти стосунки й після фінального свистка
Матч 18-го туру Професійної футбольної ліги (ПФЛ) РФ між астраханським «Волгарем» і махачкалинським «Легіоном-Динамо» завершився масовою бійкою.
У бійці взяли участь футболісти обох команд, запасні і вболівальники. Бійку зупинили співробітники клубів і стюарди.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Голами відзначилися Алєксандр Степанов і Юрій Удунян.
«Волгар» лідирує в дивізіоні «Південь» ПФЛ, набравши 46 очок. «Легіон-Динамо» посідає дев'яте місце з 23-ма очками.
Читайте також: Орнітологи з Європи, Азії й Америки подякували ультрас «Динамо» за небайдужість до плямистих сов (відео)