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    Матч чемпіонату РФ з футболу закінчився масовою бійкою між росіянами і дагестанцями (відео)

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    За підсумками бійки в нокаут потрапило двоє футболістів - Матч чемпіонату РФ з футболу закінчився масовою бійкою між росіянами і дагестанцями (відео)
    За підсумками бійки в нокаут потрапило двоє футболістів
    Скрін-шот

    Футболісти продовжили виясняти стосунки й після фінального свистка

    Матч 18-го туру Професійної футбольної ліги (ПФЛ) РФ між астраханським «Волгарем» і махачкалинським «Легіоном-Динамо» завершився масовою бійкою.

    У бійці взяли участь футболісти обох команд, запасні і вболівальники. Бійку зупинили співробітники клубів і стюарди.

    Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Голами відзначилися Алєксандр Степанов і Юрій Удунян.

    «Волгар» лідирує в дивізіоні «Південь» ПФЛ, набравши 46 очок. «Легіон-Динамо» посідає дев'яте місце з 23-ма очками.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Легіон-Динамо» (Махачкала) ФК «Волгар» (Астрахань)
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