Матч «Динамо» - «Маріуполь» розсудить Труханов. Суддівські призначення на 18-й тур
- Сьогодні, 11:25
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Стали відомі арбітри, які обслужать матчі 18-го туру Прем'єр-ліги України
Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах 18-го туру Прем'єр-ліги України.
Про це повідомляє сайт Комітету арбітрів України.
2 грудня (субота)
14:00. «Чорноморець» - «Зоря»: Віталій Романов (Дніпро)
17:00. «Шахтар» - «Верес»: Денис Шурман (Київська обл.)
3 грудня (неділя)
14:00. «Зірка» - «Сталь»: Володимир Новохатній (Київ)
17:00. «Карпати» - «Олімпік»: Катерина Монзуль (Харків)
17:00. «Ворскла» - «Олександрія»: Іван Бондар (Київ)
19:30. «Динамо» - «Маріуполь»: Костянтин Труханов (Харків)