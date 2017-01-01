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    Матч «Динамо» - «Маріуполь» розсудить Труханов. Суддівські призначення на 18-й тур

    Стали відомі арбітри, які обслужать матчі 18-го туру Прем'єр-ліги України
    Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах 18-го туру Прем'єр-ліги України. Про це повідомляє сайт Комітету арбітрів України. 2 грудня (субота) 14:00. «Чорноморець» - «Зоря»: Віталій Романов (Дніпро) 17:00. «Шахтар» - «Верес»: Денис Шурман (Київська обл.) 3 грудня (неділя) 14:00.
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    Стали відомі арбітри, які обслужать матчі 18-го туру Прем'єр-ліги України

    Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах 18-го туру Прем'єр-ліги України.

    Про це повідомляє сайт Комітету арбітрів України.

    2 грудня (субота)

    14:00. «Чорноморець» - «Зоря»: Віталій Романов (Дніпро)

    17:00. «Шахтар» - «Верес»: Денис Шурман (Київська обл.)

    3 грудня (неділя)

    14:00. «Зірка» - «Сталь»: Володимир Новохатній (Київ)

    17:00. «Карпати» - «Олімпік»: Катерина Монзуль (Харків)

    17:00. «Ворскла» - «Олександрія»: Іван Бондар (Київ)

    19:30. «Динамо» - «Маріуполь»: Костянтин Труханов (Харків)

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