Матч футбольної Ліги націй перенесено через коронавірус



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Учора збірна Чехії перемогла на виїзді 3:1 словаків Світлина - Reuters

У Чехії зафікcовані рекордні показники захворюваності

Матч між збірними Чехії та Шотландії в Лізі націй перенесений на невизначений термін через загрозу поширення коронавірусної інфекції. Збір національної команди завершений, а всі футболісти відбули з розташування, повідомляє чеська федерація футболу.

У Чехії зафіксовано рекордні показники захворюваності, тому проведення матчу ставило б під загрозу здоров'я спортсменів і тренерів. Рішення про перенесення гри було прийняте після зустрічі президента країни з епідеміологами. Нова дата і час матчу поки не названі.

Матч другого туру Ліги націй між збірними Чехії та Шотландії мав відбутися 7 вересня. У стартовій зустрічі групового етапу збірна Чехії виявилася сильнішою від Словаччини (3:1). Національна команда Шотландії зіграла внічию з Ізраїлем (1:1).