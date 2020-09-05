Ліга націй з футболу: сенсаційна невдача Італії, приниження Білорусі та решта матчів п’ятниці (відео)
Голи були в усіх восьми матчах другого ігрового дня
У п’ятницю, 4 вересня, в Європі продовжилися поєдинки стартового туру футбольної Ліги націй-2020/2021. Найбільша несподіванка зафіксована в елітному ешелоні. Збірна Італії у Флоренції не змогла перемогти боснійців.
Ліга А
Італія – Боснія і Герцеґовина – 1:1
Голи: 0:1 – Едін Джеко (57). 1:1 – Стефано Сенсі (67)
Нідерланди – Польща – 1:0
Гол: 1:0 – Стевен Берґвейн (61)
Ліга В
Норвегія – Австрія – 1:2
Голи: 0:1 – Ґреґоріч (35). 0:2 – Забітцер (54, з пенальті). 1:2 – Ерлінґ Голлан (66)
Румунія – Північна Ірландія – 1:1
Голи: 1:0 – Ґеорґе Пушкаш (25). 1:1 – Ґейвін Вайт (86)
Шотландія – Ізраїль – 1:1
Голи: 1:0 – Раян Крісті (45, з пенальті). 1:1 – Загаві (73)
Словаччина – Чехія – 1:3
Голи: 0:1 – Коуфал (48). 0:2 – Дочкал (53, з пенальті). 0:3 – Крменчік (86). 1:3 – Шранц (88)
Ліга С
Литва – Казахстан – 0:2
Голи: 0:1 – Зайнутдінов (3). 0:2 – Ісламбек Куат (86)
Білорусь – Албанія – 0:2
Голи: 0:1 – Чікаллеші (23). 0:2 – Кейді Баре (78)
Нагадаємо, що в стартовий день турніру збірна України у Львові перемогла швейцарців і очолила свій квартет.
Сьогодні, 5 вересня, будуть зіграні заключні поєдинки першого туру Ліги націй.