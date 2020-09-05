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    Ліга націй з футболу: сенсаційна невдача Італії, приниження Білорусі та решта матчів п’ятниці (відео)

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    Боснієць Едін Джеко своїм голом поламав плани італійців - Ліга націй з футболу: сенсаційна невдача Італії, приниження Білорусі та решта матчів п’ятниці (відео)
    Боснієць Едін Джеко своїм голом поламав плани італійців
    Світлина - UEFA.com

    Голи були в усіх восьми матчах другого ігрового дня

    У п’ятницю, 4 вересня, в Європі продовжилися поєдинки стартового туру футбольної Ліги націй-2020/2021. Найбільша несподіванка зафіксована в елітному ешелоні. Збірна Італії у Флоренції не змогла перемогти боснійців.

    Ліга А

    Італія – Боснія і Герцеґовина – 1:1

    Голи: 0:1 – Едін Джеко (57). 1:1 – Стефано Сенсі (67)

    Нідерланди – Польща – 1:0

    Гол: 1:0 – Стевен Берґвейн (61)

    Ліга В

    Норвегія – Австрія – 1:2

    Голи: 0:1 – Ґреґоріч (35). 0:2 – Забітцер (54, з пенальті). 1:2 – Ерлінґ Голлан (66)

    Румунія – Північна Ірландія – 1:1

    Голи: 1:0 – Ґеорґе Пушкаш (25). 1:1 – Ґейвін Вайт (86)

    Шотландія – Ізраїль – 1:1

    Голи: 1:0 – Раян Крісті (45, з пенальті). 1:1 – Загаві (73)

    Словаччина – Чехія – 1:3

    Голи: 0:1 – Коуфал (48). 0:2 – Дочкал (53, з пенальті). 0:3 – Крменчік (86). 1:3 – Шранц (88)

    Ліга С

    Литва – Казахстан – 0:2

    Голи: 0:1 – Зайнутдінов (3). 0:2 – Ісламбек Куат (86)

    Білорусь – Албанія – 0:2

    Голи: 0:1 – Чікаллеші (23). 0:2 – Кейді Баре (78)

    Нагадаємо, що в стартовий день турніру збірна України у Львові перемогла швейцарців і очолила свій квартет.

    Сьогодні, 5 вересня, будуть зіграні заключні поєдинки першого туру Ліги націй.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Едін Джеко Бактійор Зайнутдінов Ісламбек Куат Еран Загаві Ерлінґ Голлан Ґеорґе Пушкаш Марсель Забітцер Раян Крісті Стівен Берґвейн Стефано Сенсі Міхаель Ґреґоріч Ґейвін Вайт Владімір Коуфал Кейді Баре
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