Матч «Карпати» - «Олімпік» буде дограний в лютому
- 21 Грудня, 16:17
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Команди дограють матч у лютому
Клубам навіть дозволять заявити на цю гру новачків
Матч 18-го туру УПЛ «Карпати» - «Олімпік» буде дограний вже в наступному році.
Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».
Таке рішення було прийнято 21 грущ7я на засіданні КДК ФФУ.
Точна дата догравання поки не повідомляється.
«Планується, що матч відбудеться між першим і другим турами в лютому. Будемо користуватися статтею регламенту і дозволимо клубам заявляти нових гравців. Ми дозволимо брати участь новачкам», - повідомив президент УПЛ Володимир Генінсон.
Нагадаємо, «Карпати» і «Олімпік» відіграли перший тайм (1:1), але арбітр матчу Катерина Монзуль вирішила не відновлювати зустріч після перерви через снігопад.
Джерело: ua.tribuna.com