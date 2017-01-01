Матч «Карпати» - «Олімпік» буде дограний в лютому

Клубам навіть дозволять заявити на цю гру новачків

Матч 18-го туру УПЛ «Карпати» - «Олімпік» буде дограний вже в наступному році. Про це повідомляє телеканал «Футбол 1». Таке рішення було прийнято 21 грущ7я на засіданні КДК ФФУ. Точна дата догравання поки не повідомляється. «Планується, що матч відбудеться між першим і другим турами в лютому. Будемо