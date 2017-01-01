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    Матч «Карпати» - «Олімпік» буде дограний в лютому

    Клубам навіть дозволять заявити на цю гру новачків
    Матч 18-го туру УПЛ «Карпати» - «Олімпік» буде дограний вже в наступному році. Про це повідомляє телеканал «Футбол 1». Таке рішення було прийнято 21 грущ7я на засіданні КДК ФФУ. Точна дата догравання поки не повідомляється. «Планується, що матч відбудеться між першим і другим турами в лютому. Будемо
    • 21 Грудня, 16:17
    • Розсилка
    Команди дограють матч у лютому
    Команди дограють матч у лютому

    Клубам навіть дозволять заявити на цю гру новачків

    Матч 18-го туру УПЛ «Карпати» - «Олімпік» буде дограний вже в наступному році.

    Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».

    Таке рішення було прийнято 21 грущ7я на засіданні КДК ФФУ.

    Точна дата догравання поки не повідомляється.

    «Планується, що матч відбудеться між першим і другим турами в лютому. Будемо користуватися статтею регламенту і дозволимо клубам заявляти нових гравців. Ми дозволимо брати участь новачкам», - повідомив президент УПЛ Володимир Генінсон.

    Нагадаємо, «Карпати» і «Олімпік» відіграли перший тайм (1:1), але арбітр матчу Катерина Монзуль вирішила не відновлювати зустріч після перерви через снігопад.

    Джерело: ua.tribuna.com

    ГРУ ФФУ
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