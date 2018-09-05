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    Матч Кубка України «Металург» - «Дніпро-1» знову перенесли

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    Матч Кубка України «Металург» - «Дніпро-1» знову перенесли

    Тепер зустріч повинна відбутися 20 вересня

    Змінено дату проведення поєдинку другого попереднього етапу розіграшу Кубку України-2018/19 між запорізьким «Металургом» і «Дніпром-1».

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Єдиний матч другого етапу турніру, що не відбувся у серпні, планувалося провести 19 вересня.

    Але на 16-те число запоріжцям було призначено гру у чемпіонаті Другої ліги, тому вони звернулися з проханням змістити кубковий матч на один день.

    З боку «Дніпра-1» заперечень не було.

    Отже, 20 вересня відбудеться останній поєдинок другого етапу Кубка України поточного сезону, у якому буде визначений суперник луцької «Волині» на третьому етапі турніру.

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