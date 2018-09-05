Матч Кубка України «Металург» - «Дніпро-1» знову перенесли



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Тепер зустріч повинна відбутися 20 вересня

Змінено дату проведення поєдинку другого попереднього етапу розіграшу Кубку України-2018/19 між запорізьким «Металургом» і «Дніпром-1».

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Єдиний матч другого етапу турніру, що не відбувся у серпні, планувалося провести 19 вересня.

Але на 16-те число запоріжцям було призначено гру у чемпіонаті Другої ліги, тому вони звернулися з проханням змістити кубковий матч на один день.

З боку «Дніпра-1» заперечень не було.

Отже, 20 вересня відбудеться останній поєдинок другого етапу Кубка України поточного сезону, у якому буде визначений суперник луцької «Волині» на третьому етапі турніру.