Матч Кубка України «Металург» - «Дніпро-1» знову перенесли
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Тепер зустріч повинна відбутися 20 вересня
Змінено дату проведення поєдинку другого попереднього етапу розіграшу Кубку України-2018/19 між запорізьким «Металургом» і «Дніпром-1».
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Єдиний матч другого етапу турніру, що не відбувся у серпні, планувалося провести 19 вересня.
Але на 16-те число запоріжцям було призначено гру у чемпіонаті Другої ліги, тому вони звернулися з проханням змістити кубковий матч на один день.
З боку «Дніпра-1» заперечень не було.
Отже, 20 вересня відбудеться останній поєдинок другого етапу Кубка України поточного сезону, у якому буде визначений суперник луцької «Волині» на третьому етапі турніру.